Under 15 maschile. Invicta superstar. Ora via alle Regionali La formazione Under 15 maschile dell'Invicta è campione territoriale, battendo 3-0 il Dream Volley Migliarino. Ora si preparano per le fasi regionali e la partecipazione al "Memorial Brugnara" di Trento. Solo due squadre accederanno ai nazionali a Schio.