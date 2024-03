Under 16 femminile. La Cbf Balducci Paoloni numero uno nel Maceratese

La Cbf Balducci Paoloni mette in bacheca il titolo provinciale under 16. In finale le giovani hanno battuto la Volley 79 Civitanova 3-0 (25-12, 25-23, 25-20). Dopo il titolo Under 18 è così ora arrivata un’altra affermazione per il settore giovanile guidato dal direttore tecnico Nicola Bacaloni. Adesso anche per la formazione under 16, vincitrice del titolo provinciale per il terzo anno consecutivo e senza mai perdere una gara, si aprono le porte della fase regionale, che prenderà il via ad aprile. "È il terzo titolo under 16 consecutivo – commenta coach Bacaloni – vinto anche grazie a un gruppo composto da atlete più piccole di 16 anni, ma allo stesso tipo già molto competitivo. Ci affacciamo quindi alla fase regionale senza nulla da perdere e con la volontà di arrivare il più lontano possibile". Al di là di tutto l’obiettivo finale del settore giovanile è solo creare le premesse perché alcune di queste ragazze possano in futuro fare parte della rosa della prima squadra che milita nel campionato di A2.

Questa la rosa dell’under 16 della Cbf Balducci Paoloni campione provinciale: Linda Acciarri, Minerva Aleandri, Agnese Ascenzi, Aurora Biondi, Lucrezia Calisti, Alessia Capodacqua, Alice Ciccarelli, Alessia Contigiani, Alice Cuccu, Viola Garbuglia, Maria Laura Mennecozzi, Valeria Mercante, Giada Paolini, Sofia Pasquinelli, Stella Maria Rinaldesi, Luce Spernanzoni, Cristina Andrea Teloni, Viola Maria Tittarelli. Prim allenatore: Nicola Bacaloni; secondo allenatore: Arianna Pagnanini. Dirigente accompagnatore: Giancarlo Cucchiarini.