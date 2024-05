Under 17. I biancorossi a caccia del titolo nazionale

Giornate decisive per la stagione e i sogni dell’Under 17 della Lube, la formazione punta di diamante del vivaio biancorosso. Da ieri tra Lanciano e Fossacesia sono scattate le finali nazionali di categoria che domenica assegneranno il titolo di campioni d’Italia. I Lubini sono arrivati in Abruzzo in virtù del titolo regionale conquistato a Moie contro la Novavolley Loreto e sono inglobati tra le formazioni già alla seconda fase. Sì perché su 28 squadre provenienti da tutta la penisola, il regolamento prevede una sorta di prologo di qualificazione con 16 team distribuiti in quattro gironi e solamente la prima classificata di ogni raggruppamento accederà al turno seguente. Qui appunto c’è già la Lube assieme ad altre 11 società, per la precisione i ragazzi di Gianni Rosichini apriranno il girone F da domani. Il gruppo è effettivamente ritenuto arduo, vi sono Treviso, You Energy Piacenza e si aggiungerà una tra Hokkaido Bologna, Kioene Padova, Lagonegro e Bruneck Raiffeisen (Alto Adige). Queste le altre formazioni già approdate alla fase finale: ’A Ricchiugia Gupe Volley (Sicilia), Imperia (Liguria), Vero Gonzaga Bpm (Lombardia), Treviso (Veneto), You Energy PC (Emilia Romagna), Invicta Volleyball GR (Toscana), Roma 7 Sempione (Lazio), Parella Torino (Piemonte), Com Cavi Meta (Campania), Cus Cagliari (Sardegna), Matervolley (Puglia).

Andrea Scoppa