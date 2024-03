Under 18 femminile. La Cbf Balducci Paoloni è campione provinciale

L’Under 18 targata Cbf Balducci Paoloni si è laureata per il terzo anno di fila campione provinciale, sconfiggendo la Fea Telusiano di Monte san Giusto nella finale disputata nella nuova palestra "Mandela" di Montecosaro. Le mceratesi hanno vinto 3-0 25-9, 25-15, 25-11 i parziali. E ora l’obiettivo si sposta sulle finali regionali, in programma già dalla prossima settimana, con la volontà di conquistare anche questo titolo per un gruppo che finora non ha conosciuto sconfitte a livello provinciale. "Questo – dice il dt Nicola Bacaloni – è il gruppo con cui abbiamo cominciato il progetto Volley School insieme con Paoloni Appignano e Volley Macerata. Un percorso che ci ha visto negli anni crescere continuamente"

La rosa delle Under 18 Cbf Balducci Paoloni campione provinciale 2023/24: Giulia Bellinzona, Viola Borsella, Sally Cappellacci, Alice Ciccarelli, Sara Costantini, Matilde Fabbroni, Valeria Mercante, Agnese Pepa, Gaia Pesaresi, Maria Piccotti, Vittoria Pistarelli, Elisa Pizzichini, Emma Rapagnani, Sara Vecchi. Allenatore: Nicola Bacaloni, vice allenatore: Marco Valente.