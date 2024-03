Upc-Versilia, sogni di gloria

Sei giornate al termine della regular season nei campionati nazionali di serie B e B2. E per Upc Sdh e Vp Canniccia ci sono ampi margini per togliersi delle grosse soddisfazioni.

Serie B. La cura Sansonetti ha rivitalizzato alla grande l’Unione Pallavolo Camaiorese. I numeri sono lì a certificarlo: nelle prime sei giornate i biancoblù hanno ottenuto una sola vittoria mettendo in saccoccia quattro punti: l’Upc viaggiava dunque alla media di 0,67 punti a partita. Dopo il cambio al timone, in 13 partite sono arrivate 10 vittorie e appena tre ko. I punti raccolti sono stati 28, alla media di 2,15 punti a partita. Per intendersi, quasi una media da podio. Con l’anno nuovo, poi, è stata una vera e propria cavalcata: sette vittorie, a fronte di una sola caduta, con 19 punti racimolati: 2,71 punti a partita. Nella 20ª giornata, l’Upc Sdh va in trasferta a Pontedera: domani, con fischio d’inizio alle 18 (arbitri D’Auria e De Luca), i camaioresi se la vedranno con i Lupi Pontedera al PalaMatteoli.

Serie B2. Un’altra squadra ad aver alzato progressivamente il proprio rendimento nel corso della stagione è il Vp Canniccia, che un passo dopo l’altro è arrivato addirittura sul gradino più alto della classifica. La squadra di coach Stefanini non perde da nove partite: l’ultima sconfitta risale al 9 dicembre a Calenzano. Era la 10ª giornata: in quel segmento di stagione, le seravezzine hanno raccolto sei vittorie e 19 punti (media 1,9 a partita). Nelle ultime nove partite, invece, sono arrivate altrettante vittorie, con un bottino di 23 punti (media 2,56). La rincorsa al primo posto è stata completata. E ora viene il bello. Nella 20ª giornata, il Vp Canniccia scenderà in campo al PalaCoverciano di Firenze, domani alle 21 (arbitrano Fabris e Cardoville) per affrontare Rinascita, quarta della classe. Poi, dopo la sosta, ci sarà lo scontro diretto con Arezzo.

Serie C. La 19ª giornata del girone C mette il Milù Pesca Livorno sul cammino dell’Oasi. Sfida ostica per le viareggine, che se la vedranno con una delle squadre in lotta per il secondo posto. Fischio d’inizio alle 18, domani al PalaFollati di Livorno (arbitra Salvadori).

Serie D. Il programma della 20ª giornata nel girone C femminile si apre domani alle 18 con l’Oasi di scena a Calci: si gioca al PalaMagagnini (arbitra Ferrandi). Alle 21, sempre domani, tocca invece alla Jenco: le viareggine, lanciatissime nell’ultimo periodo, ospiteranno al Piaggia il Lunigiana (arbitra Grassi). Nella 16ª giornata del girone B maschile, invece, il Metodo Camaiore scende in campo domani alle 20,30 a Montignoso contro Massa Carrara (arbitra Lazzerini).