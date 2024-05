Vai Montesport. Play-off al via per la Timenet

Penultima giornata di Serie B1 femminile ed ultima stagionale davanti al proprio pubblico per la Montesport Montespertoli, che oggi alle 18 al Palazzetto di Baccaiano riceve la capolista Fgl-Zuma Castelfranco. Una partita importante per raggiungere la matematica salvezza, visto che il team di Barboni ha 30 punti, 5 più della quart’ultima che retrocederà in B2. Le ospiti, primi con 60 punti, sono ormai invece solo in attesa dei play-off. Arbitreranno Giannini ed Albonetti.

Scendendo in serie C regionale, invece, debutto nei play-off per la Timenet Empoli. Le giallonere saranno di scena alle 21 al Pala Pediatrica di Casciavola (Cascina) , per affrontare il Pediatuss (riposa il Remo Masi). Le due squadre sono arrivate seconde nei rispettivi gironi, le pisane con 40 punti, le empolesi con 47. Le padrone di casa godranno del vantaggio di avere chiuso la regular season una settimana prima delle ragazze di coach Dani, ma quest’ultime hanno avuto un finale di campionato che, sebbene faticoso, lascia ben sperare per l’esito di queste due gare. Arbitreranno Cellai e Fabbri