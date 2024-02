Valdarninsieme: sfida salvezza

La sedicesima giornata dei campionati di Serie B di pallavolo prevede, in campo maschile, un’agevole gara interna per la Maxitalia Jumboffice Sestese che, alle ore 21, ospiterà l’Orte, fanalino di coda del girone F. Di contro, i sestesi navigano a metà graduatoria e potranno anche sfruttare il fattore campo. Nel settore femminile, odierna trasferta a Trevi per la LIberi e Forti Firenze, reduce dalla brillante affermazione casalinga col quotato Cesena. Il match con le umbre (ore 18) dovrebbe essere alla portata delle fiorentine che hanno sei punti in più delle rivali. Infine, domani alle 17.30, importante turno interno per l’Unomaglia Valdarninsieme col Capannori. Si troveranno di fronte l’ultima e la penultima del girone D e quindi per le valdarnesi si tratta di una gara da vincere a tutti i costi.

Ma. Fi.