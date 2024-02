Valeria Mercante, giovanissima promessa del volley maceratese, convocata per lo stage con il Club Italia

Soddisfazione per il settore giovanile della Cbf Balducci per la chiamata in azzurro con il Club Italia della palleggiatrice Valeria Mercante, classe 2008, impegnata con l’Under 18 e la Serie C del Club arancionero. La Federazione Pallavolo, su segnalazione del professor Marco Mencarelli, direttore tecnico delle attività giovanili femminili, ha convocato la regista per uno stage di allenamenti in Sardegna al "PalaBeatrice" di Quartucciu (CA), da lunedì a venerì. Le sedute saranno guidate dal primo allenatore Michele Minotto. La giovane Mercante raggiungerà domani l’isola per poi prendere parte all’importante vetrina insieme ad altre 21 atlete provenienti da tutto il centro Italia. "Come presidente e come Club – dice Pietro Paolella, numero uno della società maceratese – siamo orgogliosi di questa chiamata. Il lavoro del settore giovanile sta iniziando a dare i frutti sperati, questo ci spinge a credere sempre di più in questa importante realtà della nostra società. Faccio il mio in bocca al lupo all’atleta Valeria Mercante e ringrazio il responsabile del settore giovanile Nicola Bacaloni e i suoi collaboratori per il lavoro svolto in questi anni. Si tratta solo di un punto di partenza ma ci indica che siamo sulla strada giusta, tra l’altro non è la prima volta che una nostra atleta viene visionata in azzurro".