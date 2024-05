Valsa, abbonamenti al via. I prezzi restano invariati

La nuova campagna abbonamenti è ufficialmente lanciata e da ieri pomeriggio è possibile sottoscrivere i rinnovi per gli abbonati della stagione passata. I prezzi sono sostanzialmente rimasti uguali a quelli della stagione 2023/2024, con alcune agevolazioni che riguardano gli sconti per le famiglie e un doppio buono da spendere per acquisti nel merchandising. La Curva Ghirlandina, la Gradinata Laterale Alta e la Gradinata Est costeranno 173 euro a stagione per i rinnovi e 204 euro per i nuovi abbonati a prezzo intero, poi si sale man mano (188 o 221 per la Gradinata Centrale, 226 o 266 per la Gradinata Bassa e via dicendo) fino ad arrivare al top di gamma, ovvero alla Tribunissima (1075 euro per i rinnovi, 1265 euro per i nuovi) o i Centralissimi che costano 2044 euro al rinnovo e 2405 euro per i nuovi abbonati.

Queste le fasi: da ieri al 12 giugno, rinnovo stesso posto, riservato esclusivamente agli abbonati della stagione 2023/24 che desiderano mantenere lo stesso posto coi vecchi abbonati che devono avere a disposizione il numero di Rinnovo Abbonamento sul retro della tessera della scorsa stagione. La seconda fase dal 17 al 23 giugno prevede il rinnovo con cambio posto, sempre riservato esclusivamente agli abbonati della stagione 2023/24 che desiderano modificare il proprio posto. Infine vendita libera dal 24 giugno fino alla prima gara di campionato in casa, vendita libera dedicata a tutti coloro che desiderano sottoscrivere un nuovo abbonamento. Le sottoscrizioni stagionali si posso acquistare su vivaticket.it oppure direttamente al PalaPanini.

Le agevolazioni? In base al settore scelto, uno dei due genitori paga il prezzo intero ed il secondo ha diritto ad uno sconto del 5%. Per quanto riguarda i figli, ognuno di loro ha diritto ad uno sconto del 15% sul prezzo della tariffa di appartenenza. Questa promozione vale sia per i rinnovi che per i nuovi abbonamenti e non è obbligatorio che tutti i membri del nucleo familiare sottoscrivano l’abbonamento nello stesso settore.

Sarà possibile effettuare questo abbonamento solo presso il PalaPanini, previa presentazione dell’autocertificazione dello stato di famiglia.

Poi il merchandising: all’abbonato saranno consegnati due coupon con altrettante promozioni, 30 euro di sconto sull’acquisto della t-shirt gara e 10 euro di sconto sulla t-shirt tifoso gialla. I coupon verranno consegnati insieme alla tessera abbonamento a settembre e potranno essere usati entro il prossimo 31 ottobre.