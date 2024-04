Valsa, Dubai è già un ricordo. Con la Lube si fa sul serio

Archiviata l’esperienza di Dubai col massimo raggiungimento possibile, ovvero la vittoria del Nas Tournement cui la Valsa Group era stata invitata, un buon premio in denaro e una rinnovata fiducia nei propri mezzi, Modena si tuffa nei playoff per il quinto posto che accreditano di un solo posto europeo, quello alla Challenge Cup 2024/2025 che sarebbe il viatico per chiedere un avanzamento in Coppa Cev, il trofeo vinto da Bruno e compagni nell’aprile 2023.

Gli avversari sono agguerriti, lo sono soprattutto le grandi deluse della lotta scudetto, Piacenza ("onoreremo fino in fondo la competizione" tuona il tecnico Anastasi) e Lube. La storia però insegna che non sempre gli stra-favoriti vincono questo torneo, e il monito arriva proprio da una Perugia che non fu in grado di portare a casa la finalina dello scorso anno (vinta da Monza) e si è ritrovata in questa stagione senza coppe europee. Modena ripartirà domani (ore 20:30) da Civitanova Marche, ospite di una Lube che proprio come Modena attende la fine dell’annata sportiva per rifondare da principio, in una sfida incrociata tra tanti ex e futuri giocatori che migreranno, emblematico lo scambio in regia che vedrà il prossimo anno Luciano De Cecco vestire la maglia di Modena e Mattia Boninfante quella di Civitanova. Prima di Lube-Modena, però, il torneo inizia oggi con le altre due sfide della prima giornata del girone all’italiana che prelude a semifinali e finale secche. Alle 19 apriranno le danze Verona e Padova, mentre alle 20:30 sarà la volta di Cisterna-Piacenza. Tutti i match di questo speciale Play Off quinto posto saranno trasmessi su Volleyballworld.tv.

Qui Lube. A parlare in casa marchigiana durante questi giorni di stop, in cui il tecnico GianLorenzo Blengini ha anche lasciato ai suoi due giorni di completo riposo, è il centrale Jacopo Larizza: "Ci attende un playoff quinto posto complicato perché incroceremo altre squadre di valore che vogliono riscattarsi e rivali che daranno il tutto per tutto – l’analisi del centrale Larizza – . Noi dovremo rimanere lucidi e fare del nostro meglio per arrivare fino in fondo e cercare di guadagnarci il pass per la Challenge Cup. Insieme ai miei compagni vesto la maglia di una società di eccellenza che mira sempre al massimo e dobbiamo anche rendere conto ai tifosi che hanno sempre seguito con passione, faremo del nostro meglio per non deluderli". I ragazzi di Blengini sono pronti a dare il massimo.