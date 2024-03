Valsa e l’effetto PalaPanini. Il fattore in più per gara 2

È una di quelle occasioni praticamente senza uscita, quella che oggi vedrà Modena affrontare una gara 2 dei quarti di finale playoff che regala ancora una speranza per due motivi: si gioca in casa, e anche se il PalaPanini non è mai stato un fattore decisivo in questa stagione, ha ancora le potenzialità per diventarlo nel momento più importante; l’altro motivo è che gli ospiti saranno ancora senza Riccardo Sbertoli, e così per tutta la serie. E nonostante una gara 1 in cui la prestazione di Modena ha saputo infondere fiducia notevole ai propri avversari e al regista di riserva, rimane che la qualità e la linearità del gioco Itas non saranno quelle del massimo potenziale possibile, Modena lo sa e lo sa anche Trento. Intanto Bruno e compagni dovranno essere più cinici nello sfruttare i tre giri in prima linea dello stesso Acquarone, punto debole di muro cui una squadra con poche soluzioni fisiche come la Valsa Group deve per forza di cose appoggiarsi.

L’efficienza dei posti quattro è stata il cruccio più grande per coach Alberto Giuliani quattro giorni fa, ragione per cui anche a livello di formazione si pone più di un dubbio. Se non altro il match sull’Adige pare aver chiarito che anche negli equilibri del tecnico marchigiano Osmany Juantorena sia imprescindibile, quindi se ci dovesse essere un cambio di formazione difficilmente sarà l’italo-cubano a farne le spese. Probabile che a ogni modo si riparta dallo schieramento coi tre schiacciatori, Bruno al palleggio, Davyskiba (in foto) opposto, Juantorena e Rinaldi alle ali, Sanguinetti e Stankovic al centro e Gollini libero. Dall’altra parte della rete Fabio Soli non ha soluzioni diverse da quelle mandate in campo mercoledì, perché il palleggiatore francese Garcia è più un aiuto per gli allenamenti che un’alternativa concreta in attesa del ritorno di Sbertoli. Acquarone al palleggio, dunque, Rychlicki opposto, Michieletto schiacciatore vicino e Lavia schiacciatore lontano, Podrascanin e Kozamernik al centro, Laurenzano libero, lo stesso Laurenzano che in settimana sembra essere stato contattato proprio da Modena per la prossima stagione. Ci sarà il tutto esaurito? Difficile, però sicuramente si supereranno le 4mila presenze, e potrebbe fare la differenza rispetto alle poco più di 2mila di Trento. Gli arbitri saranno Zavater e Vagni, fischio d’inizio alle 16, diretta su Volleyballworld.tv, Radio Pico, Unovolley.

Gli altri match di giornata saranno Vero Volley Monza-Cucine Lube Civitanova alle 18 (1-0 Monza nella serie), Allianz Milano-Gas Sales Bluenergy Piacenza alle 19 (1-0 Milano nella serie), Rana Verona-Sir Susa Vim Perugia alle 20:30 (1-0 Perugia nella serie).