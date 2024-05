Valsa, ecco il gran ritorno. Anzani è già al PalaPanini

Neanche ventiquattr’ore dopo l’annuncio dell’addio a Civitanova, è arrivata la conferma ufficiale che Simone Anzani l’anno prossimo sarà gialloblù. È un ritorno, quello del centrale che con la nazionale di De Giorgi ha vinto tutto, che servirà soprattutto su due aspetti. Il primo è prettamente tecnico: Anzani è un centrale completo, capace a muro come in primo tempo, dotato di una battuta salto float efficace, e può andare a completare un reparto che con Brehme e Sanguinetti, quest’anno, era molto sbilanciato sulla fase di attacco e certamente più deficitario in quella di muro, un fondamentale che al tecnico interessa particolarmente. Il secondo aspetto utile è quello legato alla nazionalità: con Anzani in rosa, il reparto centrali della Valsa Group tornerà ad essere tutto composto da italiani, togliendo qualsivoglia problema a Giuliani sulla gestione delle bande o degli opposti. I tre italiani in campo previsti dal regolamento saranno infatti i due centrali (a scelta tra Anzani, Stankovic, Sanguinetti e Mati) e il libero Filippo Federici.

Questo il comunicato della società: "Simone Anzani farà parte del reparto centrali di Modena Volley per la stagione 2024/2025. Comasco classe 1992, Anzani torna in gialloblù dopo l’esperienza del 2018-2019, quando aveva conquistato la Supercoppa Italiana, l’ultima messa in bacheca da Modena. È campione del mondo in carica grazie all’oro conquistato da protagonista in Polonia nel 2022, in maglia azzurra ha vinto anche l’Europeo del 2021 e il bronzo sempre Europeo del 2015. Il centrale viene da quattro stagioni alla Lube Civitanova, con cui ha conquistato due Scudetti e due Coppe Italia e si è affermato tra i migliori interpreti del ruolo di tutta la Superlega". Anzani, che è in attesa della secondogenita dopo essere diventato padre di Viola nel 2021, ha superato nella scorsa estate un fastidioso problema al cuore, che gli aveva precluso l’idoneità sportiva per alcune settimane. Tutto risolto per il meglio, però, e da settembre Anzani sarà pienamente a disposizione di coach Alberto Giuliani.

Alessandro Trebbi