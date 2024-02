Valsa Group, che fatica al PalaPanini. Con la penultima serve il tie break

Poteva avere una partita intera di vantaggio, al termine della giornata. Dovrà accontentarsi di due punti una Modena molto più brutta e imprecisa rispetto a quella vista domenica contro Cisterna, che ha impiegato quasi due ore e mezza per domare una non irresistibile Taranto, aggrappandosi con le unghie e con i denti a Vlad Davyskiba, trascinatore dei compagni in una giornata imperfetta di tanti, a partire da Rinaldi e Bruno, nella quale in campo si è visto molto disordine, affiancato da alcuni momenti di ottima fase punto. La Valsa Group aveva il compito di trovare la seconda vittoria consecutiva e staccare Cisterna all’ottavo posto, ci è riuscita ma senza farlo col bottino pieno che si auspicava, e ora avrà da sudare in tre giornate di qui alla fine della regular season nelle quali Trento, Catania e Piacenza sono avversari non così tanto più comodi di Civitanova, Verona e Monza, quelli che dovrà affrontare la compagine laziale. Due punti sono un bottino che non dà sicurezze alla Modena di quest’anno, ma è anche vero che fino a cinque giorni fa Bruno e compagni guardavano l’ottavo posto da tre lunghezze più indietro. La trasferta di Trento, per una squadra ancora alla ricerca della sua identità, cade giusta: un match senza pressioni in casa della capolista, sicura avversaria dei play off se i gialloblù li agguanteranno, per provare soluzioni nuove o fortificare quelle già allenate.

La partita. Inizio shock per Modena, che conferma i titolari di domenica e sbaglia quattro palle per il 6-9. Taranto consente il pareggio con un errore in un match tutto fuorché bello. Il primo vantaggio Modena arriva con la pipe di Juantorena sul 15-14, Rinaldi fa subito il break ma poi i gialloblù arretrano: Lanza fa il 21-21, Gutierrez il 22-23, Rinaldi si fa murare il 22-24 e poi subisce ace da Jendryk, 22-25 da 21-19. Un doppio ace di Davyskiba apre il secondo set (6-4), ma Taranto torna avanti 8-9 sul servizio di Gutierrez poi è Anton Brehme a solire in cattedra tra muri, primi tempi ed ace (17-14 col muro di Bruno su Sala). Juantorena fa 19-15, Sala spara fuori il +5 Valsa. Chiude Davyskiba 25-19. Avanti di un break Modena nel terzo, Rinaldi e Davyskiba poi allungano 12-9, ancora il bielorusso fa 17-14 e poi il 23-20 prima che a chiudere ci pensi Juantorena con l’ace sul 25-21. Giuliani riparte con Stankovic per Sanguinetti nel quarto. Con una Modena brutta Giuliani cambia Bruno con Boninfante sull’11-12 ma i gialloblù deragliano fino al 13-16. Due falli di Gutierrez regalano a Modena il 19-19. Ancora un fallo, di Lanza, porta Modena al 23-22. Al set point però arriva Taranto con un’invasione aerea, per poi buttarne via due sbagliando le battute, non sbaglia il terzo con Gutierrez chiudendo 25-27. Modena va al 3-1 nel tie-break che diventa 8-3 con Davyskiba a trascinare e l’ace di Bruno in un quinto set che procede senza storia fino alla chiusura di capitan Bruno 15-9.