Valsa Group, il match del 4 aprile. È una Lube battagliera:: "Onoreremo la maglia»

Mentre Modena era impegnata nella semifinale del Nas Tournement contro Padova, assieme a Cisterna e Catania in campo nell’altro incontro per accedere alla finale, Beppe Cormio, direttore generale della Cucine Lube Civitanova prima avversaria della Valsa Group nel playoff per il quinto posto, ha parlato al termine di una serie playoff di quarti di finale nella quale i marchigiani erano vicini all’ennesima rimonta miracolosa ma alla fine hanno ceduto a Monza alla quinta partita.

"Quando si inizia una stagione bisogna contemplare tutte le possibilità e le opportunità offerte – racconta Cormio –. Avremmo voluto giocare la semifinale e cercare di vincerla per ripetere il percorso dello scorso anno. Se non ci è riuscito in parte è demerito nostro, in parte è merito di Monza. Ragioneremo sugli errori commessi e su quello che ci eravamo detti a inizio anno e all’inizio della fase di ringiovanimento. Bisogna comunque intraprendere una strada nuova con il piglio di chi lo fa nel migliore dei modi".

Il riferimento è alla prossima stagione, ma soprattutto agli imminenti playoff per la Challenge Cup nella quale Modena sarà la prima avversaria: "La squadra giocherà per vincere. Dobbiamo onorare il nostro sport e l’iscrizione alla SuperLega giocando contro avversari di assolto livello. Se guardiamo il nome delle squadre in lizza, questo playoff 5° Posto si presenta come un torneo più prestigioso di una Cev Cup, tutte squadre che, come noi, hanno l’ambizione di partecipare a una coppa internazionale il prossimo anno. Potrebbe essere la chance anche per dare spazio a qualche giocatore meno utilizzato in stagione, ma affronteremo ogni sfida pensando al presente per onorare la competizione e per rispetto nei confronti del nostro pubblico, che in una stagione non fortunata è stata la nota migliore: sempre vicino, non ha mai smesso di incitarci con passione seguendoci anche in trasferta".

Ecco poi il focus sul match contro Modena di giovedì 4 aprile: "Abbiamo l’obbligo di rispettare la maglia e i supporter a iniziare da giovedì all’Eurosuole Forum nel match contro Modena, una partita sicuramente bella e divertente, da giocare con più leggerezza e meno pressione. Vedremo se questo sortirà degli effetti positivi. Sono curioso, ma anche fiducioso. Secondo me trarremo qualcosa di buono da questa esperienza".