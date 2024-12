Valsa Group Modena: sfida decisiva per il sesto posto contro Allianz al PalaPanini

Può guadagnare una posizione, perderne una o rimanere dov’è la Valsa Group Modena che oggi alle 19 chiuderà il suo girone d’andata in casa, in un match che deciderà il sesto posto ma che potrebbe anche condannare De Cecco e soci all’ottavo. La differenza tra terminare sesti e ottavi è abissale, perché l’ultima delle qualificate alla Coppa Italia affronterà fuori casa Perugia, nei quarti di finale, la sesta (posizione oggi occupata dall’Allianz ospite dei gialloblù) giocherà invece contro Civitanova o Piacenza, formazioni forti sì, ma non come la Sir o come l’Itas Trentino che verrà fronteggiata da chi concluderà il girone di andata al settimo posto.

Ipotesi classifica. I calcoli per una volta sono semplici: vincendo con qualsiasi punteggio Modena arriverebbe sicuramente sesta. Perdendo con qualsiasi punteggio i gialloblù dovrebbero comunque guardare il risultato di Cisterna (impegnata in casa con Monza) perché rischierebbero di scalare all’ottavo posto. Con una sconfitta sia di Modena che di Cisterna, o con una sconfitta di Modena 2-3 e una vittoria di Cisterna 3-2, i gialloblù rimarrebbero settimi.

Le formazioni. Milano arriva al PalaPanini con un percorso quasi identico a quello di Modena, con cinque vittorie e cinque sconfitte e un punto in più in graduatoria. Sconfitti 2-3 in casa dallo Zawiercie nel turno infrasettimanale di Champions League, i meneghini dovrebbero schierarsi con Porro al palleggio, Reggers opposto, Louati e Kaziyski di banda, Schnitzer e Caneschi (o Piano) al centro e Catania libero, con Gardini cambio di lusso alle ali. Modena potrebbe partire con De Cecco in diagonale a Buchegger, Rinaldi e Davyskiba di banda, Anzani e Sanguinetti al centro e Federici libero.

L’ultima giornata. Il match del PalaPanini sarà l’ultimo in calendario, alle ore 19 con diretta su Dazn e Volleyballworld.tv e arbitri Zanussi e Lot. Si sono già giocate Trento-Padova (3-1), Grottazzolina-Civitanova (0-3) e Verona-Taranto (3-0). Rimangono quindi Perugia-Piacenza (ore 15:30 diretta Rai Sport) con gli umbri già campioni d’inverno e Cisterna-Monza (ore 18).

Qui Milano. A presentare il match in casa Powervolley è coach Roberto Piazza, uno che conosce bene l’atmosfera modenese: "La sfida di Modena si motiva da sola. È una partita più complicata da spiegare che non da giocare. Andiamo in un grande palazzetto che trasuda storia e di tante cose che però alla fine non incidono direttamente sul campo di pallavolo. In campo ci sono solo le due squadre. Noi dobbiamo giocare con la stessa determinazione e intensità dimostrata in Champions e alla fine si vedrà come si chiude la classifica del girone di andata".