Valsa group. Un altro centrale: arriva Pardo Mati

Dopo Anzani è il turno di un altro centrale. È Pardo Mati (foto), classe 2006, uno dei giovani più promettenti delle Nazionali azzurre che dopo l’A2 con Santa Croce sbarca a Modena.

Toscano di Grosseto, si legge nel comunicato di Modena Volley, Mati è al debutto in serie A1 dopo aver giocato in B, A2 e A3 rispettivamente con le maglie di Grosseto dove è nato e cresciuto, Santa Croce e Brugherio. È stato nominato miglior centrale d’Europa con la Nazionale italiana Juniores con cui ha vinto l’Europeo di categoria nel 2022. Ora la nuova avventura a Modena per continuare il proprio processo di crescita. Sarà un processo in concorrenza con quello di Giovanni Sanguinetti? Sicuramente Mati arriva per scalare le gerarchie, in un reparto che non ha ancora tutte le sue certezze: le ultime voci di radio mercato, infatti, riportate da volleyball.it, danno per sfumata la trattativa tra Podrascanin e Verona per una questione di richieste di ingaggio inconciliabili coi budget scaligeri. Rientrerà in corsa Modena per portarsi a casa il centrale campione d’Europa, ormai ex capitano di Trento? Magari provando una sua naturalizzazione in extremis? E se sì, come cambierà nel caso il reparto? La sensazione è che alla fine i quattro centrali saranno proprio il neo arrivato Mati, Anzani, Sanguinetti e Stankovic.

Alessandro Trebbi