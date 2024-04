Valsa, seconda tappa con Cisterna. In palio l’ultimo biglietto per l’Europa

Seconda tappa del gironcino per la Challenge Cup quella che oggi pomeriggio vedrà di fronte Valsa Group Modena e Cisterna Volley, le due formazioni che si sono contese l’ottavo posto per i playoff e ora, entrambe sconfitte nella prima partita, si contendono l’accesso tra le quattro che si giocheranno poi le semifinali di questo playoff quinto posto che nessuno avrebbe voluto giocare ma che rimane per tutte l’ultima possibilità d’Europa.

Alberto Giuliani, che sembrava aver risolto il rompicapo Sapozhkov almeno per questo finale di stagione, vedendolo dominare sopra la rete e dai nove metri nel torneo di Dubai, è ripiombato tra i dubbi dopo il match con Civitanova, nel quale il russo, dopo un discreto inizio, è sprofondato schiacciato dal muro della Lube: l’impressione però è che si riparta dalla formazione classica, quello che avrebbe dovuto essere il sei più uno tipo da ottobre, con l’unico dubbio del ballottaggio al centro tra Brehme e Stankovic per chi affiancherà Sanguinetti. Per il resto quindi Bruno in regia, un Bruno che ieri ha salutato ufficialmente i tifosi in una cena alla Polisportiva San Faustino, Sapozhkov opposto, Davyskiba e Rinaldi di banda, Federici come libero. Anche Cisterna ha giocato il torneo di Dubai, con esiti molto più infelici rispetto a quelli della Valsa Group, e anche Cisterna ha esordito con una sconfitta per 3-1 patita in casa contro Piacenza: coach Guillermo Falasca dovrebbe schierare Baranowicz in regia, opposto Faure, Ramon e Bayram alle ali, Mazzone e Nedeljkovic al centro con Piccinelli libero e Peric di banda e Rossi al centro come primi cambi. Una formazione, quella pontina, che può diventare fastidiosa in attacco e nella gestione del cambiopalla, se fatta ricevere bene, ma che può anche andare in grave difficoltà tecnica quando non riesce a girare veloce. I precedenti parlano chiaro: oltre al 3-0 di Dubai, che conta poco, Modena ha anche vinto nettamente le due sfide di regular season, 3-1 in trasferta ma coi tre parziali vinti tutti in modo netto, 3-0 in casa nel match senza storia che ha riconsegnato l’ottavo posto ai gialloblù, che oggi ovviamente puntano a ripetersi. Tutta la seconda giornata dei playoff per il quinto posto si gioca oggi: oltre alla partita del PalaPanini delle 18 si giocano alle 16 Piacenza-Verona e alle 17 Padova-Civitanova. Per ciò che riguarda il match sotto la Ghirlandina, gli arbitri saranno Serafin e Saltalippi, i biglietti sono ancora disponibili a un prezzo ribassato rispetto a quello della stagione regolare e dei play off, si potrà seguire la gara anche in streaming su Volleyballworld.tv e in radio su Radio Pico e su Unovolley.