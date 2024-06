Valsa Sighinolfi saluta, Sanguinetti in Canada

Un’altra cessione è completata e ora rimane solo da capire dove finiranno i due fratelli Pinali, oltre a Maksim Sapozhkov, rispetto alla squadra che ha mestamente salutato la stagione 2023/2024. Nicholas Sighinolfi è un nuovo centrale del Volley Tricolore Reggio Emilia, in serie A2, dopo l’anno trascorso a Modena quasi tutto in panchina, con poche fugaci apparizioni per la battuta salto float e per qualche giro a muro. "Dopo un anno di Superlega, molto intenso ma anche divertente – le parole di Sighinolfi – mi sento cresciuto, volevo testare dove fosse il mio livello e l’ho fatto. Nonostante i risultati della squadra non siano stati eccelsi comunque abbiamo fatto una bella stagione in cui mi sono allenato tanto e ho avuto a che fare con alcuni dei più forti giocatori della storia. Con che spirito torno in A2? Con una spinta in più, Reggio è stata la scelta più appropriata vista la mia volontà di rimanere vicino casa. Ho già conosciuto gran parte della squadra, molti anche da avversari, e ritrovo Paolo Bonola con cui avevo passato la stagione 2020-2021 a Cuneo. Sembriamo un bel gruppo, ci sarà certamente da lavorare molto ma sono convinto che saremo competitivi. Ho conosciuto anche lo staff e mi sembrano tutti perfettamente capaci e preparati per metterci nelle migliori condizioni possibili".

Sanguinetti in Canada. Intanto l’Italia del ct Ferdinando De Giorgi si sta preparando in Canada, a Gatineau per la precisione, in vista della seconda Pool di Vnl che potrebbe risultare già decisiva per la qualificazione definitiva a Parigi 2024. Nell’amichevole di ieri l’altro proprio col Canada, agevole successo per 3-0 degli azzurri grazie anche ai 6 punti di Sanguinetti, schierato titolare con Anzani (6 punti anche per lui) in un binomio che si rivedrà a Modena tra qualche mese. Un’occasione per saggiare il campo con più costanza. "Per quelli come me che hanno giocato meno fino ad adesso – le parole di Sanguinetti – era una bella prova poter toccare il campo e comunque avere questa opportunità. Sono contento di come sia andata. Secondo me abbiamo ottenuto un buon livello in campo e quindi spero che questo possa aiutare la squadra anche per le prossime settimane a partire da quella che inizia lunedì e che sarà molto impegnativa: le amichevoli per noi sono importanti, in generale per tenere il ritmo gara e prepararci per le sfide molto importanti che ci saranno. Personalmente cerco di lavorare tutti i giorni e di sfruttare ogni opportunità che mi arriva, come quella di stasera per esempio. Spero di poter continuare ad avere occasioni e sono contento di aver avuto la possibilità di giocare oggi".