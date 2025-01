Valsa Tempesta passata, ma servono i punti

La tempesta è passata? Sulla carta sì, Perugia e Trento sono alle spalle e torneranno solo per gli eventuali playoff e nelle prossime sette partite, quelle che separano appunto Modena dalla post season, i gialloblù si possono e si devono concentrare sull’accumulare più punti possibili; possibili adesso anche gli avversari, a partire da Monza e Verona che chiuderanno il mese di gennaio. La carta però è la carta, e racconta anche di sei sconfitte consecutive, di una vittoria che non arriva più dal lontano 1 dicembre e di una classifica che si è allungata davanti, il sesto posto di Milano è ora a 9 punti, ma accorciata molto dietro, con Cisterna e Modena appaiate al settimo e ottavo posto a 15 punti (esattamente 1 a partita di media) e Padova nona, la prima fuori dai playoff, a sole due lunghezze di distanza a quota 13, con Grottazzolina a 12, Taranto a 10 e Monza a 9.

Parlando in termini di paradosso, perché pensare a una Modena che lotta per non andare in A2 è un paradosso, una sconfitta da tre punti domenica prossima a Monza significherebbe innescare una battaglia senza quartiere per non retrocedere nella quale sarebbe invischiata anche la squadra di Alberto Giuliani. Lasciando da parte funesti presagi, l’oggettività ci racconta di una squadra in grande ripresa nel gioco, soprattutto nell’ultima uscita che ha visto i gialloblù a un passo dal colpaccio contro Trento: un gioco aggressivo, fatto di battuta tirata a tutto spiano, di efficienza coi centrali, di una ritrovata verve in difesa soprattutto con Federici. È mancato ancora un centimetro per fare la differenza e prendersi quei punti che la Valsa si meritava, ma probabilmente questa è una tara caratteriale che non si aggiusterà o nasconderà con la stagione in corso. Detto questo, il livello espresso domenica sarebbe più che sufficiente per battere la Monza vista quest’anno, anche quella gagliarda uscita sconfitta lunedì dal campo di Milano: De Cecco e compagni lo manterranno intatto, anche in un match dalla posta in palio più alta e dalla pressione maggiore? La speranza è che non siano le sconfitte ad abbattere il morale ma le prestazioni recenti ad alzarlo, per andarsi a prendere quella vittoria che manca da più di un mese e poi partire all’assalto di Verona il 19 gennaio e concedersi una sosta per la Coppa Italia più serena e con una classifica molto più aperta anche alle posizioni più alte.