Verso lo spareggio per l’A2. Banca Macerata pensa a Mantova: "Siamo decisi a farci valere»

"Siamo carichi e vogliamo dimostrare chi siamo e confermare quanto fatto vedere in tutto il campionato". Enrico Lazzaretto, schiacciatore della Volley Banca Macerata, è già proiettato a domenica quando alle 19.30 si aprirà la serie contro Mantova, chi vincerà due gare su tre salirà nell’A2 di volley maschile. "È naturale – aggiunge – che alla vigilia ci sia un po’ di pressione come del resto succede prima di ogni partita, ma c’è anche un clima sereno con la giusta attenzione".

I lombardi costituiscono una formazione che ha dominato il girone Bianco di A3. "Si tratta di una formazione quadrata, costruita bene, che tende a sbagliare poco. Noi dovremo limitare i loro punti di forza e soprattutto giocare come sappiamo perché in tal modo potremo farcela". Di recente Mantova ha disputato la Supercoppa contro Palmi che ha vinto 3-1 la gara e Lazzaretto ha seguito quel match. "Sembra che nei due gironi di A3 si giochi diversamente, il nostro è più fisico mentre il loro più tattico, aspettano gli avversari e cercano di mettere pressione a chi hanno di fronte. Dovremo prestare attenzione all’opposto Noviello, agli schiacciatori e al centro". L’esperienza può fare la differenza in gare così importanti. "Conta molto giocare con il piglio giusto, senza essere troppo agitati e chi ha già disputato simili gare ha un quid in più".

La Volley Banca Macerata ha disputato l’ultima gara il 17 marzo e il rischio è presentarsi all’appuntamento senza il giusto e necessario ritmo partita. "Per questo motivo sono stati organizzati un paio di test (contro Grottazzolina e Pineto) per mantenere il ritmo gioco, adesso dobbiamo pensare solo a Mantova, a studiarla con attenzione al video". Macerata ha chiuso in testa il girone Blu dell’A3 e non sono mancati gli aspetti positivi. "Fin dalla prima giornata c’è stata la sensazione che giocavamo assieme da tanto tempo, c’è un gruppo fantastico dove siamo tutti uniti e con un unico obiettivo. Sono tornato a Macerata molto volentieri perché so di essere in uno dei club più organizzati dell’A3, abbiamo un tecnico molto bravo e la squadra è stata allestita in modo impeccabile".