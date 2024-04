Vigili a Ama: ci siamo. Si gioca per la promozione

Si gioca oggi tra regular season di Serie B e D maschile e play-off di Serie C e D femminile.

Serie B. Ama San Martino (30)-Benacus Verona (28) alle 17 alla Bombonera per la terzultima di campionato.

Serie B1. La Tirabassi & Vezzali (33) è ospite alle 20,30 della Tecnilux Pavia (22) che cerca punti salvezza, la Giusto Spirito Rubierese (49), già ai play-off ma con l’obiettivo del secondo posto, gioca domani alle 17 a Ozzano contro la Fatro (27).

Serie B2. Reggiane in trasferta, ora con solo l’obiettivo di chiudere il campionato davanti all’altra: alle 18 a Magione, San Feliciano (37)-Arbor Interclays (40); alle 21,15 Marsciano (27)-Fos Wimore CVR (40).

Serie C. Tra i maschi, i Vigili del Fuoco Marconi giocano la prima gara del girone a tre, al PalaCanossa alle 20,30 contro la Paolo Poggi Bologna: vincere da tre punti significa mezzo piede in Serie B. Tra le ragazze, l’Ama San Martino deve prevalere nel confronto con il Progresso Bologna al meglio delle tre partite, la prima delle quali si gioca alle 21 alla Bombonera.

Serie D. Prima gara dei play-off femminili al meglio delle tre per la Saturno Guastalla, impegnata alle 21 sul parquet della Figurella Rimini.

Tra i maschi si gioca in regular season: nel girone A, in archivio Naytes Vaneton Interclays-Piacevolley, chiusa 3 a 0, nel girone B Cavezzo-BRV Almet Luzzara 3 a 1.

Nel girone A, alle 17 Wimore Parma (25)-Pieve (39) e alle 18 Libertas Steriltom (26)-Tricolore (13). Giudice Sportivo "pesante" nell’ultimo turno: multe a Vigili del Fuoco e Fabbrico per offese dei tifosi agli arbitri; per la Limpia anche due squalificate per un turno, una diffidata e due ammonite.

c.l.