Vintage, il ko più duro. Retrocessione matematica

Vintage Volley Prato

1

Jolly Volley Fucecchio

3

VINTAGE VOLLEY PRATO: Biblioteca, Chiti, Cirocco, Cosentino, Giagnoni, Laliscia, Marzuoli, Papi, Parenti, Parentini, Poli, Rovai, Vannini, Vitrugno. All. Francesconi.

JOLLY VOLLEY FUCECCHIO: Bottari, Caciagli, Cantini, Caramelli, Dardano, Desiderato, Galeone, Lazzeri, Li Vecchi, Montagnani, Pantani, Pasquetti, Pertici, Picchi, Salini, Signorini. All. Pascale.

Arbitro: Gronchi e Menicucci.

Parziali: 25-17; 22-25; 22-25; 19-25.

Il Vintage Volley saluta il campionato di serie C. Dopo appena una stagione nella massima serie regionale, la truppa di coach Francesconi deve già accettare la retrocessione in serie D. L’ufficialità è arrivata nell’ultimo turno, col ko interno rimediato al cospetto del Jolly Volley Fucecchio. Eppure per la truppa laniera la gara sembrava iniziata nel modo migliore. I padroni di casa infatti nel primo set riescono a ottenere il parziale per 25-17. Una vera e propria notizia visto che si trattava del quarto set ottenuto in tutto il campionato. Poi, però, gli ospiti escono alla distanza e si impongono per 3-1.

Una sconfitta che sancisce una sentenza a cui mancava solo il sigillo della matematica visto che Prato è ancora a quota zero punti quando ci avviamo alla fine della stagione e non ha mai dato reali segnali di riuscire a diventare veramente competitiva in categoria.