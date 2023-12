Vittoria cercasi. Zappaterra:: "Vtb, superiamo le difficoltà»

"Sarà una partita fondamentale, alla quale arriviamo al termine di una settimana difficilissima, ma dovremo superare le difficoltà: conterà solo vincere".

Parola di Andrea Zappaterra, il tecnico della Fcredil, che certo sperava di arrivare in condizioni diverse al primo scontro diretto del girone di ritorno.

Alle 17, Bologna ospita la Nuvolì Altafratte Padova per la quinta giornata di ritorno del campionato di A2 donne di volley.

Archiviato il tour de force con le prime quattro della classe con altrettante sconfitte e nessun punto messo in cascina, la Vtb non può più sbagliare. Ma capitan Fiore, l’opposta titolare, ha fatto il primo allenamento della settimana ieri a causa dell’influenza, che ha fermato anche la centrale Neriotti.

La schiacciatrice Bovolo non è ancora al cento per cento a causa di problemi alla schiena che hanno colpito anche la centrale Rossi.

Insomma, è emergenza e allora coach Zappaterra si appella alle risorse nervose del suo gruppo.

"Veniamo da buone gare con le big, contro le quali però non abbiamo raccolto nulla. Adesso viene il bello, perché da qui in avanti affronteremo tutte squadre sulla carta battibili e se vogliamo salvarci è il momento di raccogliere e portare a casa punti. Dobbiamo rimboccarci le maniche. Mai come ora serviranno fattori intangibili, ma fondamentali, come cuore, carattere, voglia, compattezza, unione e capacità di non arrendersi".

Possibile una chance da titolare per l’opposta Tellaroli, giocatrice in crescita, come pure la schiacciatrice 2005 Bongiovanni, che dovrebbe partire dietro a Lotti e Ristori pronta a entrare di rincorsa.

Al centro, è certa la presenza di Tresoldi, mentre lo staff medico sta facendo di tutto e di più per recuperare almeno una tra Neriotti e Rossi, con la prima favorita per lo starting six. A Budrio passa il treno salvezza: la Fcredil, in emergenza, è chiamata a battere la penultima Altafratte per non complicare il percorso salvezza in vista della poule retrocessione.

Le altre gare: Tecnoteam Albese Volley Como-Valsabbina Millenium Brescia, Cda Volley Talmassons-Futura Giovani Busto Arsizio, Bartoccini Fortinfissi Perugia-Soverato, Sirdeco Volley Pescara-Città di Messina.

La classifica: Futura Giovani Busto Arisizio 38; Bartoccini Fortinfissi Perugia 37; Città di Messina 30; Cda Talmassons 25; Valsabbina Millenium Brescia 22; Tecnoteam Albese Volley Como 18; Soverato 12; Vtb Fcredil Bologna 11; Nuvolì Altafratte Padova 4; Sirdeco Volley Pescara 1.