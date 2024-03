Vittoria di gran carattere. L’Invicta ribalta tutto

L’Invicta di Fabrizio Rolando si prende due punti battendo 3-2 (25-16, 19-25, 23-25, 25-21, 15-11) in casa il Volley Anguillara dopo una battaglia durissima. Nel primo set i grossetani sono partiti allungando subito fino all’11-7 e poi portandosi anche sul 16-9 con grande ritmo e determinazione. Sul 23-13 i grossetani perdono un po’ di lucidità, ma poi Pellegrino e De Matteis chiudono il set sul 25-16. Nella seconda frazione Anguillara parte molto forte allungando subito fino all’11-7 e poi sul 19-15, vincendo il set 19-25. Nel terzo set le due formazioni si sono sfidate in maniera equilibrata fin dall’inizio. Sul finale con i laziali avanti 24-22 un’invasione avversaria porta a 23 i grossetani che però non vanno oltre. Nel quarto i padroni di casa sono partiti meglio andando sull’8-4, ma con gli ospiti sempre ad inseguire a poca distanza fino all’allungo decisivo del 21-17 per poi chiudere sul 24-21 con Pellegrino che vale il 2-2. Nel quinto set l’inizio è stato equilibrato con continui sorpassi, fino al 13-11 per l’Invicta che poi colpisce con Alessandrini e con un errore al servizio degli ospiti vince 15-11. "E’ stata dura, ma dopo la brutta prestazione di Foligno ci voleva una reazione così – dice il presidente Andrea Galoppi –. Anguillara è una squadra con giocatori molto validi. Ci sono squadre che lottano per la salvezza e non regalano niente".