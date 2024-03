Vivaio. L’Academy Volley Lube per tre volte sul podio. Alle squadre under 15, 17 e 19 il titolo provinciale

L’Academy Volley Lube, cioè il vivaio del club biancorosso, ha festeggiato 3 titoli provinciali. In meno di 10 giorni le formazioni giovanili hanno chiuso ai vertici i tornei Under19, 17 e 15 al maschile ed ora cominciano la fase regionale. L’U19 ha chiuso a punteggio pieno con un solo set perso in otto partite, un parziale strappato dalla seconda classificata Santoni Grottazzolina. Scendendo all’U17, il gruppo di coach Gianni Rosichini è stato al top grazie all’en plein di 30 set vinti in dieci partite. Affermazione in anticipo infine per l’U15 nel torneo di categoria.

La rosa dell’Under19: Francesco Giacomini, Andrea Giani, Matteo Iurisci, Gabriele Spina, Davide Raccosta, Diego Zamparini, Samuel Lanciotti, Gianluca Cremoni, Marco Baldoni, Nicola Zara, Marco Stambuco, Francesco Stella, Diego Dolcini.

L’Under17: Achille Moretti, Diego Gatto, Andrea Giani, Xavier Alfieri, Matteo Iurisci, Gabriele Spina, Diego Zamparini, Samuel Lanciotti, Gianluca Cremoni, Riccardo Barabucci, Nicola Zara, Riccardo Piercamilli, Riccardo Da Boit, Diego Dolcini, Mattia Vagnini, Andrea Napoli.

L’Under15: Filippo Laraia, Leonardo Mercuri, Tommaso Bucciarelli, Alex Tortora, Nico Pasqualini, Federico Spinucci, Edoardo Sagripanti, Mattia Ficcadenti, Alessandro Borracci, Mattia Penna, Andrea Pomarico, Riccardo Mazzuferi.

Andrea Scoppa