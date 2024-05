Serata magica per la palleggiatrice della Nazionale Italiana di volley Carlotta Cambi. E’ lei, nata e cresciuta a Montopoli, la condottiera della straordinaria rimonta e vittoria contro la Turchia siglata lo scorso weekend davanti a undicimila spettatori. Una prestazione sublime della giovane regista, classe 1996, che ha orchestrato al meglio una gara perfetta conquistando il titolo di Mvp della partita. Si tratta della terza vittoria della Nazionale di Velasco impegnata nella Volleyball Nations League. Il tecnico la schiera da titolare fin dal fischio d’inizio e Cambi sfodera una prestazione personale magistrale: sorridente, cinica e sportivamente spietata mette a segno 7 punti personali. Un tesoro personale notevole per il ruolo di palleggiatrice ottenuto per di più contro la formazione più forte del mondo. Ma non solo. Carlotta chiama schemi, coinvolge tutte le sue schiacciatrici, varia il gioco, attacca di prima intenzione, brilla al servizio, trafigge con pallonetti pirotecnici.

Insomma manda in tilt la squadra rivale, battuta per 3-1 (25-27, 25-21, 25-21, 25-19. Alla fine tutte le sue attaccanti, grazie a lei, registrano punteggi personali a doppia cifra: Bosetti 11, Antropova 24, Degradi 16, Danesi 10, Akrari 10 e questa vittoria avvicina le azzurre alla qualificazione alle Olimpiadi. Immensa la gioia della famiglia di Carlotta che da sempre la seguono, ma anche dei suoi concittadini, orgogliosi di aver dato i natali a questa ragazza così talentuosa. Atleta della massima serie italiana (ultimo club Pinerolo) da numerosi stagioni, inizia il suo percorso come schiacciatrice, ma le sue mani vellutate e la sua arguzia ne fanno presto una palleggiatrice eccezionale. Aveva già vestito la casacca azzurra nel 2018 e adesso è di nuovo a rappresentare l’Italia nel sogno di partecipare alle Olimpiadi di Parigi.

S.R.