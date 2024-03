Volley 1ª divisione. Podenzana, addio ai sogni di gloria

Podenzana Tresana

Colombiera

PODENZANA TRESANA: Barbieri 2, Cariulo 0, Bacchini 17, Bartoli 2, Esposito 0, Allegretto 8, Leonardi 11, Boricean 11, libero Bruno; n.e. Giannini, Vene, Giubilato. All. Saccomani.

COLOMBIERA PROJECT AMEGLIA: Deste 1, Cicalese 15, Carrozzo 5, Bernucci 8, Martinelli 20, Lottici 10, Bertonelli 0, libero Fiorino; n.e. Pescetto, Figoli, Raggi. All. Carli A.

Arbitri: Rebecca e Donato Sabato.

Parziali: 20-25 (22’) 25-23 (30’) 19-25 (30’), 18-25 (24’).

BARBARASCO – Finisce come preventivato lo scontro al vertice tra padroni di casa del Podenzana Tresana e il Colombiera che dà uno strappo deciso in vetta alla classifica. La compagine lunigianese ha giocato con Barbieri in costruzione e Bacchini in diagonale, Allegretto ed Esposito in mezzo, Leonardi e Boricean di banda con Bruno libero.

La classifica: Colombiera punti 32, Vdm Zephyr 30, Podenzana Tresana 29, Sestri Levante 28, Elsel Sp 26, Admo Lavagna 15, Psm Rapallo, Futura Ceparana 13, Vdm Spezia 2005 11, Rainbow Spezia 10, Pro Recco e Avis Casarza L. 4. Prossimo impegno domani alle 19 in casa del Sestri Levante.