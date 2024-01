Volley a1 femminile. Arriva l’Itas Trentino. Il Bisonte non molla

Reduce dalle due vittorie consecutive in trasferta contro Pinerolo e Bergamo Il Bisonte Firenze scende in campo oggi alle 17 a Palazzo Wanny contro l’Itas Trentino per proseguire la striscia positiva. Le fiorentine si trovano al settimo posto in classifica, mentre le trentine all’ultimo, ma dietro a un divario così ampio talvolta si nascondono le maggiori insidie. Anche perché le ospiti sono alla ricerca disperata di punti per tornare a sperare e da quando in panchina è arrivato l’ex commissario tecmico della Nazionale Davide Mazzanti si stanno già vedendo i primi frutti, come il punto conquistato la settimana scorsa contro Casalmaggiore. Il Bisonte, che all’andata vinse 3-1, non può però lasciarsi sfuggire l’occasione di consolidare la classifica per puntare ai play-off dopo essere già approdato anche ai quarti di Coppa Italia.

"Dopo il cambio di allenatore l’Itas arriverà a Firenze molto motivata e prevedo una battaglia; noi dovremo entrare in campo con un approccio deciso e l’atteggiamento giusto", afferma Parisi.

La partita sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma volleyballworld.tv. Nell’occasione sarà esposto al pubblico il Trofeo Grand Départ del Tour de France, che prenderà il via da Firenze il 29 giugno.

f.m.