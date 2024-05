Volley A1 femminile. Savino Del Bene, prime mosse. Villani rinnova per una stagione

Dopo la conferma del libero Beatrice Parrocchiale, che era arrivata a Scandicci dal Vero Volley Milano nel novembre dello scorso anno per sostituire Enrica Merlo, infortunatasi al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro dopo essere scesa in campo solo nelle prime tre giornate, e aver dimostrato anche con la maglia biancoblù in pieno il suo valore, la Savino Del Bene annuncia un’altra conferma.

E’ stato infatti rinnovato anche per la prossima stagione il rapporto con la ventottenne schiacciatrice pratese Francesca Villani che per il secondo anno continuerà così a far parte della rosa della prima squadra. Nonostante una serie di problemi fisici per i quali nel mese di marzo era stata sottoposta a intervento chirurgico al ginocchio destro, nella stagione appena conclusa Villani ha comunque disputato 25 partite di campionato mettendo a segno un totale di 47 punti, 7 muri vincenti e 2 ace, oltre a vantare due presenze in Coppa Italia e tre in Cev Champions League: la massima manifestazione continentale nella quale ha debuttato. Il recupero fisico post intervento sta procedendo nei modi e nei tempi previsti per cui la giocatrice potrà essere presente nell’organico già all’inizio della prossima stagione.

Franco Morabito