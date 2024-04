Volley A2. Conad, parte l’avventura in Coppa Italia

Scatta alle 18 l’avventura della Conad in Coppa Italia, con gara-1 degli ottavi di finale in programma a Brescia contro la Consoli Sferc.

La competizione è stata rinnovata rispetto al recente passato, col primo turno che vedrà impegnate le squadre classificate tra l’ottavo e il 12° posto di regular season ed i tre team usciti ai quarti dei playoff: la squadra di Fanuli (foto) ha conquistato sul filo di lana la salvezza, chiudendo 11ª e ora punta a giocare senza pressione, provando ad arrivare il più lontano possibile.

La rivincita si giocherà domenica prossima in via Guasco, in caso di parità la "bella" si disputerà il 28 aprile nuovamente in Lombardia.

I numeri. Curioso l’equilibrio tra i due team, con 9 vittorie a testa nei 18 precedenti in campionato: l’ultima vittoria della Conad è arrivata peraltro poche settimane fa nel match conclusivo della regular season, con un 3-1 che le ha permesso di conquistare sul filo di lana la permanenza in categoria. Il sestetto reggiano ha vinto la Coppa Italia nel 2022, superando in finale Cuneo (che, a Maggio, sarà sede della final four che assegneranno il trofeo), uscendo poi ai quarti nell’altra presenza nella medesima competizione; in bacheca anche una semifinale nella Coppa di A2/A3.

Due gli ex: da parte giallo-rossa, vanta trascorsi dall’altra parte della rete il palleggiatore Catellani, mentre nelle fila lombarde spicca lo schiacciatore Cominetti, uno dei protagonisti del sopracitato successo, visto che fu l’mvp della finale.