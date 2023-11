Volley A2 donne: blitz a Trebaseleghe. Fcr Edil, arriva il primo sorriso. Saccani dirige, Fiore la chiude

Nuvolì Altafratte

0

FcrEdil Bologna

3

(30-32, 20-25, 22-25)

ALTAFRATTE: Volpin 7, Bortolot 1, Rizzo 17, Fanelli 6, Cicolini 3, Trampus 5, Masiero (L1); Nardelli 8, Wabersich 4. Non entrate: Tonietto (L2), Magnabosco, Pasa, Pavei, Menegaldo. All. Rondinelli.

FCR EDIL VTB BOLOGNA: Ristori 1, Fiore 13, Saccani 1, Bovolo 12, Neriotti 10, Tresoldi 12, Laporta (L1); Lotti 10 . Non entrate: Taiani (L2), Del Federico, Rossi, Bongiovanni, Tellaroli. All. Zappaterra.

Arbitri: Kronaj e Giulietti.

TREBASELEGHE (Padova)

La FcrEdil scaccia la paura e vince la prima partita. E’ vittoria di nervi, che vale doppio, nello scontro diretto in casa di Altafratte. Bologna vince il primo set in rimonta dopo essere stata spalle al muro, sotto 22-17. Ma nel momento più delicatola regista Saccani prende in mano la squadra, si affida all’esperienza di Fiore, Tresoldi e Lotti per rimettere in piedi il parziale; dopo l’aggangio a quota 24 con ace di Tresoldi, Bologna si impone 32-30 sfruttando Fiore e un errore avversario. La FcrEdil prende fiducia e ingrana la marcia: dal 4 pari, nel secondo set la Vtb vola 4-11 con una serie di battute di Bovolo e ritrovando Neriotti. I muri di Neriotti, Tresoldi e Bovolo fanno la differenza anche nel terzo parziale, come pure la freddezza di Fiore e Lotti in attacco.

Le altre gare: Brescia-Albese Como 2-2, Soverato-Perugia 0-3, Messina-Pescara 3-0. Oggi: Busto Arsizio-Talmassons.

La classifica: Perugia 13; Busto Arsizio, Messina, Brescia 12; Talmassons 8; Albese Como 7; Vtb FcrEdil Bologna 4; Soverato 3; Altafratte Padova 1; Pescara 0.

m. g.