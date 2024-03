Volley A2 donne: in campo alle 17. La Fcredil è artefice del proprio destino. Alberti: "È ora di rimboccarsi le maniche»

A quattro giornate dal termine del campionato di A2 femminile di volley, Vtb Fcredil Bologna ha ancora il destino nelle proprie mani: è quinta in classifica nella Pool Salvezza, ultima posizione utile per assicurarsi la permanenza nel secondo campionato nazionale.

Il margine su Olbia è però ridottissimo, con le sarde a pari punti e dietro solo per il numero di vittorie. E allora c’è una sola cosa da fare per arrivare all’obiettivo stagionale.

"E’ ora di rimboccarsi le maniche e tornare a vincere".

A suonare la carica è il tecnico Gianluca Alberti. Dopo due ko consecutivi con Olbia e Offanengo che hanno riaperto i giochi in coda, la Fcredil deve tornare al successo. E deve farlo in una sfida chiave: a Costa Volpino, al Pala Cbl (ore 17 con diretta sul portale volleyballtv), al cospetto delle bergamasche terzultime in classifica che si giocano l’ultima chance ti tornare in corsa per la salvezza.

"Siamo tutte consce dell’importanza del match. Dobbiamo riscattarci".

E per farlo la chiave può essere una soltanto: "Battere bene, staccare la loro palleggiatrice da rete, come abbiamo fatto a Melendugno, per poi poter ritrovare i nostri meccanismi in difesa e contrattacco. Nè noi nè loro siamo squadre costruite con attaccanti da 25-30 punti a partita che possono risolvere la contesa: dobbiamo battere, soffrire, difendere e rimanere attaccate alla partita, consapevoli che tempo ne resta poco e che i margini di errore sono ormai risicatissimi per i giochi salvezza".

Vincere e sperare nel ko di Olbia a Soverato, per riprendere un margine di sicurezza e poi giocarsi il tutto per tutto nelle successive gare casalinghe con Lecco e Melendugno. Prima c’è da bissare il successo dell’andata con Costa Volpino.

La buona notizia arriva dalla schiacciatrice Ristori Tomberli, che ha superato i problemi alla schiena e in settimana si è allenata regolarmente.

E’ invece rimasta ai box per influenza un paio di giorni la capitana Emanuela Fiore, che ha ripreso ad allenarsi mercoledì: ballottaggio tra lei e Tellaroli per il ruolo di opposta, con la seconda, già titolare nelle ultime uscite, ancora favorita.

Le altre gare: Lecco-Pescara, Millenium Brescia-Melendugno, Soverato-Hermaea Olbia, Offanengo-Altafratte Padova.

La classifica: Trasporti Bressan Offanengo 39; Valsabbina Millenium Brescia 38; Orocash Picco Lecco 32; Narconon Volley Melendugno 29; Vtb Fcredil Bologna, Volley Hermaea 25; Pallavolo Cbl Costa Volpino 20; Volley Soverato 19; Nuvolì Altafratte Padova 17; Sirdeco Volley Pescara 1.

Marcello Giordano