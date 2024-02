Volley a2 donne. La Vtb espugna Lecce. Lotti: "Tre punti d’oro. Torniamo a Bologna molto felici»

NARCONON VOLLEY

VTB FCREDIL

(25-18, 22-25, 14-25. 21-25)

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO: Polesello 2, Caracuta, Oggioni, Favero 1, Courroux, Stival 19, Campana 9, Antignano 4, Maroutti 5, Santiago 10, Rastelli 3. All. Napolitano.

VTB FCREDIL BOLOGNA: Ristori 8, Taiani, Del Federico, Fiore 2, Lotti 14, Trsoldi 14, Bongiovanni, Laporta, Bovolo, Neriotti 8, Rossi, Saccani 5, Tellaroni 21. All. Alberti.

Arbitro: Palumbo

Importantissimo successo per la Vtb FCRedil nel match del quarto turno di Pool Salvezza del campionato di A2, in casa della Narconon Volley Melendugno. Nell’anticipo, le ragazze di coach Alberti dopo un inizio complicato, in cui subiscono i colpi delle padrone di casa riescono a reagire grazie anche agli ingressi dalla panchina di Tellaroli e Taiani e ad invertire la rotta conquistando, con un recupero eccezionale il secondo parziale, dopo esser state anche in svantaggio di cinque punti, 17-12. Nelle altre due frazioni di gioco, le rossoblù in controllo chiudono sul 3-1.

"Sono contenta – dice Silvia Lotti – perché non eravamo partite benissimo però siamo state brave a saper soffrire e a riprenderci, grazie anche all’ingresso in campo di Tellaroli e Taiani che ci hanno dato una grossa mano. Questi sono tre punti importantissimi, conquistati in un campo molto difficile. Torniamo a Bologna, felici".