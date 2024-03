Volley A2 donne: ore 17 al PalaMarani di Budrio arriva la formazione sarda della bolognese Sophie Blasi. Fcredil, con Olbia in palio mezza salvezza

Vincere per tentare l’allungo in chiave salvezza. E’ la missione della Fcredil Bologna, che alle 17, al PalaMarani di Budrio, ospita Olbia nell’ultima giornata di andata della Pool Salvezza del campionato di A2 femminile.

Basta un rapido sguardo alla classifica per capire l’importanza fondamentale della posta in palio di giornata: scendono le ultime 5 della classifica, Olbia è sesta con 22 punti, Bologna quarta in zona salvezza con 25.

In mezzo c’è però Melendugno, oggi di scena a Pescara e con tre comodi punti in arrivo, che diventeranno sei con la gara di ritorno.

Pure Olbia dovrà riaffrontare Pescara nel ritorno. Bologna no. E allora il commento di coach Gianluca Alberti, per quanto scontato, è obbligato: "Giochiamo una partita importantissima per la classifica. Lo sarà per noi come per loro. Dovremo dare il cento per cento, perché Olbia, è una squadra di livello. Con alti e bassi come tutte, se no non giocheremmo la pool salvezza, ma di livello e ricca di talenti e giocatrici che conoscono questa categoria".

C’è chi, come Laura Partenio ha conosciuto pure l’A1 e poi nelle fila sarde milita Sophie Andrea Blasi, classe 2002, figlia d’arte della bandiera Fortitudo Andrea ‘Micio’ Blasi, che tra l’altro ha mosso i primissimi passi nella pallavolo proprio nell’Idea Volley a Bologna, prima di girare l’Italia tra Orago, Casal de Pazzi (settore giovanile), Montale, Brescia e Olbia.

Vincere significherebbe portarsi a più 6 sulla zona retrocessione, a cinque gare dal termine della stagione: "Ma soprattutto significherebbe fiducia e continuità e quindi slancio in vista della volata salvezza. L’importante è continuare a giocare bene".

Bologna ha collezionato due vittorie con Costa Volpino (3-2) e Melendugno (3-1), inframezzate da un ko a Lecco (3-2) da quando Alberti si è seduto in panchina. Un nodo da sciogliere per il tecnico: chi far partire titolare nel ruolo di opposto tra la capitana Fiore e Tellaroli, reduce da una gara da 21 punti. Proverà a stringere i denti la banda Ristori, alle prese con problemi alla schiena.

Le altre gare: Valsabbina Millenium Brescia-Offanengo, Soverato-Lecco, Altafratte Padova-Costa Volpino, Pescara-Melendugno.

La classifica: Millenium Brescia 35; Offanengo 33; Lecco 27; Vtb Fcredil Bologna 25; Melendugno 23; Hermaea Olbia 22; Soverato 19; Costa Volpino 17; Altafratte Padova; Pescara 1.