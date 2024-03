Volley A2 donne: ore 17 al PalaMarani di Budrio. Arriva Lecco, la Vtb è obbligata a vincere. Del Federico: "La squadra ha fiducia»

Il testa a testa salvezza con Olbia prosegue. La Fcredil Bologna ha interrotto nell’ultimo weekend la striscia negativa, vincendo a Costa Volpino 3-1: successo fondamentale per tenersi stretto il quinto posto della Pool Salvezza, l’ultimo utile per la permanenza nel campionato di A2. Ha risposto a distanza a Olbia e conquistato un punto di margine sulla formazione sarda, passata solo al tie break a Soverato.

Ma ancora non basta. Interrotta la striscia negativa serve continuità. La Vtb è attesa da un doppio turno casalingo: alle 17, le rossoblù saranno di scena al PalaMarani di Budrio per affrontare Lecco: vittoria d’obbligo, per tenersi stretto il quinto posto, dal momento che Olbia ospiterà il fanalino di coda Pescara per quelli che si preannunciano come tre punti facili. A tre giornate dal termine della stagione è vietato sbagliare.

"La fine del campionato si sta avvicinando e ormai abbiamo realizzato che nessuno mollerà nemmeno un centimetro. Stiamo migliorando l’approccio alla gara e l’aggressività in campo fin dal primo set e abbiamo tutte le carte in regola per disputare una bella gara", racconta Nicol Del Federico, seconda palleggiatrice rossoblù.

Fondamentale sarà l’aspetto mentale, perché ora sale la pressione: "Dovremo essere coese per tutta la durata della partita, soprattutto nei momenti di difficoltà come abbiamo fatto a Costa Volpino, dove siamo state brave a dimenticarci presto degli errori commessi nel corso del match e passare velocemente, dal punto di vista mentale, all’azione successiva. Avendo fiducia nella squadra l’obiettivo salvezza è alla portata".

A Lecco Bologna strappò un punto, cedendo al tiebreak: in questo ritorno sarà fondamentale far valere il fattore casalingo, di cui la Vtb potrà avvalersi sabato prossimo, quando ospiterà Melendugno, mentre Olbia sarà sul campo della penultima della classe Altafratte. Il tutto prima del confronto diretto tra Olbia e Bologna in programma all’ultima giornata, match che ad oggi ha il sapore della finale salvezza. A patto che Bologna tenga il passo.

Le altre gare: Olbia-Pescara, Costa Volpino-Millenium Brescia, Melendugno-Altafratte Padova, Offanengo-Soverato.

La classifica: Offanengo 42; Millenium Brescia 39; Lecco 35; Melendugno 31; Vtb Fcredil Bologna 28; Hermaea Olbia 27; Cbl Costa Volpino, Soverato 20; Altafratte Padova 17; Pescara 1.

Marcello Giordano