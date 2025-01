Volley A2 donne: positivo l’esordio della centrale Melandri. La Clai punta al quinto posto. Nel mirino ora c’è Castelfranco

Quella conquistata domenica contro la Valsabbina Brescia è una vittoria fondamentale per la Clai. Tre punti che tengono in corsa per il quinto posto la squadra di Nello Caliendo: arrivare quinti al termine della prima parte significherebbe andare a giocare la poule promozione e non la poule per rimanere in categoria. Ora la quinta piazza, occupata da Costa Volpino è a sole tre lunghezze, mancano quattro partite alla fine ed è tutto in gioco. In primis vanno recuperati i tre punti, poi bisogna fare uno in più delle bergamasche per dare un senso diverso alla prima storica annata in A2. Nell’ultimo turno sono state tre le giocatrici in doppia cifra: Pomili (16), Stival (18) e Bulovic (16). La prima vittoria del girone di ritorno è una manna dal cielo per un gruppo che nelle ultime settimane aveva perso qualche certezza a causa delle sconfitte, la Clai è pur sempre una neo promossa e come tale paga dazio in primis all’esperienza, in seconda battuta, ma non meno importante, alla bravura delle avversarie che si trovano dall’altra parte della rete. Positivo l’esordio della centrale Laura Melandri che ha fatto un bottino 6 palloni messi a terra; Melandri non ha subito l’emozione: "Sono veramente contenta – dice Melandri –, mi mancava un po’ tutto questo. Non abbiamo mai mollato, nemmeno quando loro sono cresciute. Portare a casa tre punti con Brescia credo sia un risultato fondamentale per noi. Mi è piaciuta molto la grinta della squadra; sicuramente c’è qualcosa da affinare, ma quando c’è un collegamento muro-difesa di questo livello per gli altri diventa molto difficile. Ho trovato un gruppo molto unito e sono state tutte molto accoglienti con me. In palestra si respira un buon clima e spesso quando succede questo i risultati arrivano. Vincere, inoltra, sicuramente aumenta l’entusiasmo".

Ora bisognerà sfruttare il doppio incontro casalingo consecutivo, nel prossimo turno Mastrilli e compagne affronteranno il Castelfranco, le pisane hanno solo un punto in meno. Domenica alle 17 si giocherà un’altra tappa fondamentale: in palio c’è la speranza di giocarsi la poule promozione. Un obiettivo ampiamente alla porta delle ragazze di coach Nello Caliendo.