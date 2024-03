Volley A2 donne. Vtb, occasione persa. Crolla in casa e la corsa salvezza ora si complica

FcrEdil Bologna

1

Hermaea Olbia

3

(21-25, 23-25, 25-23, 18-25)

VTB FCREDIL BOLOGNA: Ristori 5, Lotti 9, Tresoldi 12, Neriotti 3, Saccani 5, Tellaroli 13, Laporta (L1); Fiore 5, Bovolo 7, Rossi 8. Non entrate: Taiani (L2), Del Federico, Bongiovanni. All. Alberti.

HERMAEA OLBIA: Orlandi 20, Gannar 10, Partenio 18, Fontemaggi 9, Marku 4, Schmit 3, Blasi (L); Adriano 6, Anello 2, Civetta, Imamura 1. All. Guadalupi.

Arbitri: Scotti e Licchelli.

Sfuma la terza vittoria consecutiva: si complica il cammino salvezza della Fcredil Bologna.

La squadra di coach Alberti crolla in casa con Olbia: ko per 3-1, le sarde raggiugono le rossoblù al quintultimo posto al termine del girone di andata della Pool Salvezza del campionato di A2.

Tutto da rifare. Aveva l’occasione della fuga salvezza, la Fcredil, che invece viene messa sotto a domicilio da Olbia, che dovendo giocare con Pescara nel ritorno ha praticamente tre punti in cassaforte.

Non così la Vtb, che patisce un match dal 36 per cento in attacco (contro il 50 delle avversarie) e le precarie condizioni di Ristori, costretta al cambio.

Subisce anche gli attacchi di Orlandi e della mvp Partenio, che puniscono spesso e volentieri tra posto uno e posto sei. Coach Alberti si appella a Rossi e Bovolo dalla panchina, ma è tardi.

Perché Bologna viene sorpresa nel primo set, tenta una rimonta tardiva nel secondo, vince in volata il terzo e crolla quarto parziale.

Fuga salvezza svanita. Ci sarà da soffrire per mantenere la categoria. Il girone di ritorno salvezza inizierà sabato con la capolista Offanengo.

Le altre gare: Valsabbina Millenium Brescia-Trasporti Bressan Offanengo 1-3, Volley Soverato-Orocash Picco Lecco 1-3, Nuvolì Altafratte Padova-Pallavolo Cbl Costa Volpino 3-1, Sirdeco Pescara-Narconon Volley Melendugno 0-3.

La classifica: Offanengo 36; Millenium Brescia 35; Lecco 30; Melendugno 26; Vtb Fcredil Bologna, Hermaea Olbia 25; Soverato 19; Costa Volpino 17; Altafratte Padova 16; Pescara 1.

Marcello Giordano