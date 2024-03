Volley A2 donne. Vtb, una situazione complessa. A Costa Volpino per la salvezza

L’ultima giornata ha portato i primi verdetti ufficiali nel campionato di A2. Per quel che riguarda la Pool Salvezza, vincendo a Budrio in casa della Fcredil per 3-0, Offanengo si è confermata capo classifica del girone e ha conquistato la salvezza aritmetica, salendo a +14 sulla sestultima a 4 giornate del termine. Con Offanengo taglia il traguardo Brescia: buon per la Vtb, che domenica ha esultato e tifato per loro. La squadra lombarda ha sbancato Olbia 3-1, e Olbia è sestultima e prima delle retrocesse, ma a pari punti con le rossoblù (25), dietro solo in virtù del numero inferiore di vittorie (8per Bologna, 7 per Olbia). Olbia ha riaperto il campionato due settimane fa vincendo anch’essa a Budrio al cospetto di una Vtb che ha perso l’occasione di portarsi a +6 e con numero di vittorie favorevole: vincere con Olbia sarebbe stata una piccola ipoteca sulla salvezza. Niente da fare. E ora è testa a testa con le sarde.

Bologna ha l’occasione di tornare a vincere: domenica, alle 17, sarà a Costa Volpino, quartultima, che però si giocherà le ultime chance di riaprire la corsa salvezza su Bologna. Le rossoblù hanno sconfitto Costa Volpino un anno fa nella finale di Coppa Italia di B1 e nel girone di andata di questa Pool Salvezza, perdendo due volte in amichevole. Vincere sarà d’obbligo, perché Olbia sarà di scena a Soverato e la prossima settimana affronterà il fanalino di coda Pescara, con tre punti assicurati. Bologna ha bisogno dei tre punti per non complicarsi ulteriormente la vita.

Marcello Giordano