Volley A2 femminile. Cbf Balducci, match da vincere con Como

Si profila un anticipo ricco di insidie per la Cbf Balducci che alle 18 di domani riceverà la visita della Tecnoteam Albese Volley Como per la terza giornata Pool Promozione di Serie A2 femminile Tigotà. "Ci attende – avverte Michele Carancini, coach della Cbf Balducci – un avversario che viene da un buon periodo in cui ha trovato il suo equilibrio. Le comasche giocano una bella pallavolo di squadra e nelle ultime partite ha perso solo contro la corazzata Perugia cogliendo poi successi di rilievo contro formazioni di valore. Che facciano parte della pool promozione potrebbe essere una sorpresa considerando come sono partiti, così adesso possono giocare senza pressioni".

Non si può dire la stessa cosa per la Cbf Balducci, per le maceratesi è una partita molto significativa dopo due sconfitte di fila. "È importante per riprendere un po’ di fiducia e convinzione, ma anche per la classifica perché non possiamo permetterci altri passi falsi per non compromettere il cammino verso i playoff". Domani ci vorrà una Cbf Balducci completamente diversa da quella opaca e in difficoltà nel match interno perso contro Talmassons. "Faccio fatica a pensare che siamo in difficoltà perché mai avrei immaginato una prestazione simile dopo avere visto l’intensità e la bontà degli allenamenti nella settimana precedente la gara. Domenica scorsa abbiamo palesato subito difficoltà in ricezione, abbiamo commesso tanti errori in attacco e non siamo riusciti a trovare le soluzioni per venirne fuori. Ora dobbiamo voltare pagina".