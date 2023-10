Volley a2 femminile, cbf balducci vincente. Bresciani: "C’è da sbagliare di meno»

"Dobbiamo lavorare e ridurre gli errori". È quanto dice Giulia Bresciani, libero della Cbf Balducci, dopo la vittoria da 3 punti a Offanengo nella quarta giornata di A2 di volley femminile. "Nei primi due set – aggiunge – abbiamo fatto fatica ad esprimere il nostro gioco commettendo errori diretti in battuta e in attacco, perdendo lucidità. Poi ci siamo riprese e la differenza si è vista, quando sbagliamo poco siamo più incisive su tutto, come si è visto nelle scorse partite". Coach Stefano Saja ha pescato dalla panchina e l’opposta Federica Stroppa non ha deluso le aspettative. "Ho cercato – dice la giocatrice – di portare un po’ di energia e aria nuova in campo dando il mio contributo. Sono felice di come ha reagito la squadra dopo il secondo set, di solito il primo è il nostro punto debole mentre oggi siamo partite bene e questo è un lato positivo. Poi siamo calate commettendo tanti errori, ma abbiamo reagito bene". Domani di nuovo in campo, la Cbf Balducci riceve alle 17 la visita di Orocash Picco Lecco, già aperta la prevendita per i biglietti.