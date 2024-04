Volley A2 femminile: da Amadio a Beltrami, ecco i candidati. San Giovanni, corsa a cinque per sostituire coach Bertini

Matteo Bertini, coach di Omag Mt San Giovanni, saluta i suoi tifosi e conferma che l’offerta di Bergamo, come nuovo direttore sportivo, era irrinunciabile: "È un’occasione professionale che attendevo da tempo e ne avevo già parlato con il presidente Stefano Manconi, con il quale il rapporto è sempre stato ottimo. Lo ringrazio perché ha capito fin da subito le mie necessità ma lascio il cuore a San Giovanni, un ambiente straordinario dal punto di vista sportivo e umano. Qui c’è tutto per vincere". Poi lancia uno sguardo verso il futuro: "San Giovanni dopo 8 anni in A2 è matura tecnicamente e mentalmente per il grande salto – dice – e come ho già ribadito anche il rapporto squadra-tifosi è straordinario. Serve solo un budget più significativo per attrezzare una squadra che possa competere per i primissimi posti e sfidare le big verso la promozione". Bertini, dopo un solo anno, lascerà la panchina per dedicarsi al nuovo ruolo di direttore sportivo, con un’intera carriera davanti, in quel di Bergamo. Intanto a San Giovanni è già partita la caccia al sostituto. Il presidente marignanese Stefano Manconi si è detto ottimista perché "c’è la fila dei pretendenti per venire ad allenare qui da noi".

E intanto si rincorrono proprio le voci che vedono molti candidati in lizza per sostituire Bertini. Tra i nomi spiccano quello di Danis Amadio, coach di Busto Arsizio in A2, esonerato poco prima delle finali playoff, ma anche Alessandro Beltrami coach a Brescia prima e poi proprio a Busto Arsizio al posto di Amadio. Si parla anche di Matteo ‘Bibo’ Solforati, prima a Bergamo, poi esonerato, e quindi chiamato a Brescia. Infine si fanno i nomi pure di Marco Gazzotti, già a Mondovì, ed infine di Luca Paniconi.

San Giovanni resta una piazza importante ed ambiziosa per il volley femminile di A2. Lo stesso presidente Stefano Manconi ha già ribadito che restano le ambizioni di tentare la scalata all’A1 per il prossimo anno: "L’idea resta tra noi, ma naturalmente servono tante componenti per permetterci di ritentare con maggior convinzione". Tra le componenti naturalmente si intende anche quel budget importante di cui ha parlato anche lo stesso Bertini.

Luca Pizzagalli