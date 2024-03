Volley A2 femminile. La Cbf con difficoltà in attacco

Talmassons ha battuto ancora la Cbf Balducci, di nuovo per 3-0 come all’andata, e scavalcato le maceratesi al quarto posto della pool promozione di A2 di volley femminile. E adesso si complica la corsa per conquistare un posto nei playoff, bisogna chiudere questa fase almeno al quinto posto, considerando che nelle ultime tre gare le maceratesi giocheranno due volte in trasferta (Albese e Busto Arsizio) e una in casa (Messina). E la partita di sabato diventa uno spareggio considerando che l’Albese Como insidia la Cbf Balducci al quinto posto avendo 3 punti di distacco. La sconfitta di Talmassons ha ribadito le difficoltà offensive della squadra, una lacuna che ha spinto la dirigenza a muoversi per tempo e per radio mercato la scelta è caduta su Clara Decortes, ora al Mondovì.

Ecco cosa ha detto Michele Carancini, coach della Cbf Balducci, sulla sconfitta in casa del Talmassons. "Di certo non è andato l’attacco. Mi complimento con Talmassons perché nel muro difesa ha giocato veramente bene, noi abbiamo fatto fatica a mettere la palla a terra e a trovare soluzioni in attacco. In settimana lavoreremo su quanto ha funzionato meno". Il tecnico si sofferma sul primo set. "È stato un po’ l’ago della bilancia, è finito 25-23 quindi parliamo di una palla di differenza. Nei successivi abbiamo fatto fatica a trovare soluzioni in attacco e la Cda ha giocato forte". C’è delusione. "Ci aspettavamo di prendere qualche punto – ammette la schiacciatrice Alessia Fiesoli – da una gara così importante. È tutto ancora aperto e noi lotteremo fino alla fine".