Volley A2 femminile. La Cbf si gioca i playoff

Nell’anticipo di sabato alle 17 la Cbf Balducci si gioca una buona parte della possibilità di centrare i playoff nel campionato di A2 di volley femminile. Infatti le maceratesi saranno ospiti della Tecnoteam Albese Como con le lombarde distaccate di 3 punti dalle avversarie che occupano la quinta posizione della pool promozione. La prima di questa fase salirà in A1 mentre l’altro posto sarà conquistato dalla vincitrice dei playoff a cui accederanno le formazioni che chiuderanno il cammino nella pool promozione dal secondo al quinto posto. Sabato sarà quindi un vero e proprio scontro diretto in chiave playoff: le comasche, infatti, al sesto posto in classifica inseguono a -3 proprio le arancionere. La squadra deve riscattare il passo falso di domenica quando a Lignano Sabbiadoro è stata sconfitta 3-0 da Talmassons, una battuta d’arresto che ha permesso alle friulane di scalzare le maceratesi dal quarto posto e confermare quanto fatto vedere al Banca Macerata Forum dove avevano vinto con lo stesso punteggio. Sono rimaste tre gare alla fine della pool promozione e non c’è spazio per passi falsi: sabato in casa dell’Albese Como e venerdì 29 alle 19 a Busto Arsizio nell’ultima gara della pool, in mezzo ci sarà il match casalingo con Messina in programma alle 17 di domenica 24.