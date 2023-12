Volley A2 femminile. La Cbf soffre, ma vince

2

CBF BALDUCCI

3

OROCASH PICCO : Nardelli 24, Piacentini 7, Conti 18, Zojzi 14, Caneva 9, Rimoldi 2, Barbagallo (L), Frigerio, Sassolini, Morandi, Casari, Mainetti. All. Milano.

CBF BALDUCCI MACERATA: Bonelli 6, Bolzonetti 7, Civitico 11, Korhonen 21, Fiesoli 14, Mazzon 17, Bresciani (L), Vittorini 8, Morandini. Non entrate: Busolini, Masciullo, Stroppa. All. Saja.

Arbitri: D’Argenio, Kronaj.

Parziali: 27-25 21-25 25-18 11-25 6-15.

Note: durata del match 123 minuti. Mvp: Korhonen.

La Cbf Balducci torna subito al successo nella sofferta sfida sul campo dell’Orocash Picco Lecco grazie a belle prestazioni negli ultimi due set in cui le ragazze cambiano l’andamento della gara. Fino a quel momento le lombarde si fanno apprezzare mostrando un servizio ficcante e un buon rendimento in attacco. Da segnalare in casa maceratese gli 8 ace e gli 8 muri, ma soprattutto le buone performance di Piia Korhonen, autrice di 21 punti, e di Arianna Vittorini che, entrata durante la partita, ha un efficace impatto sul match. Dall’altra parte della rete si fa apprezzare Rachele Nardelli, la schiacciatrice è la top scorer del match avendo messo a segno 24 punti.

Nel primo set Lecco trova buone soluzioni in fase offensiva con le attaccanti, di contro la Cbf Balducci fa fatica a contenere a muro: ne viene comunque fuori un set equilibrato dove le arancionere, nonostante i tre ace, non sfruttano due set ball nel finale ai vantaggi, chiuso dalle locali alla prima occasione. In questo parziale Nardelli si mette in luce con 8 punti. Subito arriva la reazione arancionera: nella seconda parte del parziale le maceratesi piazzano il break decisivo guidate da Bolzonetti e Korhonen, rispettivamente con 75% e 65% in attacco, pareggiando così il conto. Nel terzo set quasi non c’è partita, Lecco prende a un certo momento con decisione in mano il gioco mostrando un’alta efficienza in break point e piazzando tre muri vincenti. Le locali si portano sul 2-1. Anche nel quarto arriva la reazione ospite come successo nel secondo parziale: coach Saja manda in campo Vittorini. Sale di livello l’attacco, arrivano molte difese, 4 ace e 3 muri: tante componenti che fanno la differenza e che spiegano il netto successo (25-11). La musica non cambia nel tie break, la Cbf Balducci è padrona e anche coi colpi di Vittorini e Korhonen conquista il successo numero 12. Martedì di nuovo in campo, alle 17 al Banca Macerata Forum c’è la sfida d’alta classifica contro San Giovanni in Marignano.