Volley A2 femminile. Saja: "Cbf Balducci a Lecco per riscattarsi»

"A Lecco per centrare la vittoria necessaria per mantenere la vetta e per incamerare punti in chiave poule promozione". Stefano Saja, coach della Cbf Balducci, fissa la necessità per le maceratesi che devono riscattare l’inaspettato passo falso casalingo contro Offanengo, ma dovranno fare i conti con le lombarde che non possono permettersi battute a vuoto considerando che occupano la terzultima posizione nel girone B del campionato di A2 di volley femminile. Domani alle 17 si gioca la sfida della quinta giornata di ritorno. "Loro – spiega Saja – cercano punti dopo alcuni risultati negativi e per di più giocano in casa". La Cbf Balducci dovrà mettere sul tavolo alcune carte. "Servirà – spiega il coach – un approccio differente da quello di sette giorni fa quando è stato troppo soft, dobbiamo entrare subito in temperatura iniziando a spingere in battuta e in difesa, ma anche gestendo con lucidità quelle situazioni di errori gratuiti che ci hanno penalizzato contro Offanengo". Non solo, occorrerà fare in modo da creare problemi alla loro manovra. "Lecco – spiega il tecnico delle maceratesi – può contare su un’ottima palleggiatrice come Rimoldi, e così la battuta diventa una delle chiavi del match perché dobbiamo staccare la palla dalla rete in quanto l’alzatrice può mettere la gara su binari diversi, altrimenti dovremo essere bravi a lavorare in difesa perché ci troveremmo in situazioni da muro a uno". Il tecnico si sofferma sulla formazione lombarda. "Le centrali Caneva e Piacentini fanno danni quando sono innescati con palla vicina alla rete, dovremo stare attenti al nuovo assetto con le laterali Zojci e Nardelli". Ecco cosa ha chiesto Saja alle giocatrici. "Di riscattare il passo falso e di ritrovare il nostro gioco che non si è visto contro Offanengo".