Volley A2 femminile. San Giovanni, Turco ci crede: "Possiamo raggiungere i playoff»

Non si è spenta l’eco della splendida vittoria di domenica scorsa al PalaMarignano contro Busto Arsizio (3-2). Intanto l’Omag Mt si prepara alla difficile trasferta di Como contro l’Albese. Ci sono ancora possibilità di agganciare i play-off. La palleggiatrice Alice Turco, migliore in campo domenica, suona la carica: "La partitacon Busto Arsizio è stata molto difficile, siamo state brave a portarla a casa. Ma è un risultato che ci fa benissimo e ci permette di cominciare al meglio questa Pool Promozione. Speriamo di riuscire a dare sempre di più e sempre meglio". Proprio lo stato di forma delle marignanesi fa ben sperare per le prossime partite. "Siamo tutte recuperate, ed anche se gli acciacchi ci sono finalmente ci alleniamo con regolarità e si vede, vogliamo ancora migliorare, e questo è solo l’inizio".

Il quinto posto play-off (per entrare nelle semifinali) dista 7 lunghezze ma le prossime due partite potrebbero dire tanto: "Vogliamo rosicchiare ancora qualche punto a Messina, quinta in classifica – dice Turco – e giocarci tutto poi in casa domenica 11 febbraio proprio contro le siciliane. Se in quel caso dovesse arrivare una vittoria da 3 punti allora potremmo aprirci ad altri ragionamenti". Proprio il pubblico di casa potrebbe essere davvero una spinta in più: "Domenica è stato davvero eccezionale, nel cambio di campo durante il decisivo tie-break ho sentito tutto il calore dei tifosi ed è stato fantastico, ci hanno dato una grossa mano per ribaltare il risultato". Sul 2-1 per Busto Arsizio la partita sembrava avviarsi verso una sconfitta ma così non è stato: "Non credo sia stata solo una questione fisica con loro che venivano dalla trasferta di Messina per la Coppa Italia e potevano accusare la stancheza. Noi abbiamo retto a livello mentale ed abbiamo giocato una grande pallavolo che ci ha permesso di vincere una bellissima partita". E adesso San Giovanni sogna, almeno per altre due settimane, fino allo scontro diretto con Messina.

Luca Pizzagalli