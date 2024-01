Volley A2 femminile. Vittorini: "Dal secondo set un’altra Cbf Balducci»

"Nel primo set l’Olbia ci ha aggredito con la battuta e noi siamo state un po’ troppo permissive". Arianna Vittorini, schiacciatrice della Cbf Balducci, parla dell’avvio difficile accusato dalla squadra nella partita disputata in Sardegna. "Dal secondo set – aggiunge – abbiamo iniziato a difendere molto, a murare, a cambiare anche i colpi d’attacco e tutto ciò ci ha agevolato nel gioco". Alla fine le maceratesi hanno chiuso il cammino in regular season al primo posto nel girone B dell’A2 di volley femminile, da domenica si aprirà il capitolo della Pool promozione. "Giocare a Olbia – è l’opinione della centrale Giada Civitico, Mvp del match e autrice di 15 punti – non è mai facile. Loro sono partite bene e hanno difeso tanto, noi invece abbiamo cominciato un po’ col freno a mano tirato, poi siamo state brave a cambiare regime. Sono contenta per noi perché arrivavamo da un periodo di cambiamenti dove comunque era importante lavorare come una squadra, quindi tutto doveva ruotare alla perfezione e la vittoria ci serviva per affrontare con più serenità possibile le prossime partite della Pool promozione". Soddisfatto anche coach Michele Carancini. "Siamo partiti un po’ contratti – dice il tecnico – ma poi siamo riusciti a fare quanto ci eravamo ripromessi nei giorni scorsi. I tre punti sono importanti per la classifica in vista della Pool promozione".