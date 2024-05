Volley A2. Finalissima di Supercoppa italiana. La Yuasa in campo contro Brescia

GROTTAZZOLINA

E’ stata presentata ufficialmente presse la sala consiliare del comune di Grottazzolina la finalissima di Supercoppa Italiana di A2 in programma stasera alle ore 19 al PalaGrotta tra la Yuasa Battery Grottazzolina e la Consoli Sferc Brescia, squadra che domenica scorsa ha alzato la Coppa Italia di A2 a Cuneo, per l’occasione in un Palas completamente tricolore. Un evento di portata nazionale visto che si tratta dell’ultimo match ufficiale dei campionati di Serie A di questa stagione. Onori di casa fatti proprio dalla Legavolley con il presidente Massimo Righi presente quest’oggi a Grotta e intervenuto con un videomessaggio alla presentazione di ieri. Massimo Righi: "Grazie al sindaco per ospitalità, siamo sicuri che lo spettacolo offerto sarà di altissimo livello in un palas tutto esaurito per una A2 italiana che è tra le prime 7-8 del mondo". Presente per la Legavolley Yvonne Schlesinger: "Siamo spesso nelle Marche ormai ed è un piacere essere di nuovo a Grotta, dopo la Supercoppa A3 di due anni fa, ma ero anche a Siena nel giorno della festa. Sarà un grande spettacolo". Il saluto video è arrivato anche dal presidente Fipav regionale Fabio Franchini mentre gli onori di casa sono stati fatti dal primo cittadino Alberto Antognozzi. "Un grazie alla M&G per questo straordinario che è motivo di enorme orgoglio: insieme a Montegiorgio dare lustro ad un intero territorio". Concetto ribadito dal consigliere regionale Andrea Putzu: "Porto i saluti del presidente Acquaroli per un momento di grande sport e promozione del territorio, da parte di una società e di un gruppo che è un grande orgoglio per tutti. Grazie all’amministrazione comunale che ha fatto un ampliamento da 600 a 1000 posti per il palas". Il presidente della M&G Rossano Romiti (presente anche il main sponsor Stefano Sopranzi, ceo di Yuasa Italia) ha confermato di "voler offrire una giornata di sport veramente molto bella con la voglia di mettere una ciliegina sulla torta sulla stagione". Capitan Riccardo Vecchi ha sottolineato come la squadra "non vede l’ora di scendere in campo per conquistare un altro traguardo". Emozionato coach Massimiliano Ortenzi: "Due promozioni, due campi tricolore nel giro di tre anni: sembra tutto normale ma non è affatto. E’ veramente motivo di orgoglio per tutti noi. Si chiude un cerchio perché al momento, speriamo che lo sia a lungo (sorride, ndr), l’ultima partita al Pala Grotta. Ci auguriamo di chiuderlo al meglio. Brescia? Squadra carica per il successo in coppa. Dobbiamo tenere grande ritmo al servizio per lasciarli lontano da rete e non far giocare sereno un elemento come Tiberti. Il servizio può spostare gli equilibri". La sfida tra La sfida tra la Yuasa Battery e la Consoli Sferc Brescia dunque mette in palio la Supercoppa Del Monte Serie A2 in un match che prevede un solo time out a testa per ogni set, per rendere il tutto ancora più apprezzabile e veloce.

Roberto Cruciani