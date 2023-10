Volley, A2. Grottazzolina si gode il momento:: "Siamo un gruppo che lavora bene»

Una lunghissima battaglia senza soluzione di continuità che ha portato in dote due punti ma anche tanta consapevolezza in più per la Yuasa Battery Grottazzolina, domenica a Reggio Emilia. Un ottimo risultato che bissa il successo di sette giorni prima e che porta la Yuasa a cinque i punti in classifica. Che sarebbe stata una gara senza dubbio dal coefficiente di difficoltà molto alto era ben noto e tutto questo è stato confermato sul campo perché Reggio ha confermato quanto di buono ha fatto vedere a Prata di Pordenone, la domenica precedente. Soddisfatto al termine della gara coach Massimiliano Ortenzi: "Bravi ad approcciare questa gara, Reggio ha grande entusiasmo e intensità di gioco. Molto bene nel primo set, creando le giuste occasioni e stando sempre molto lucidi. Poi nel secondo e nel quarto parziale stati un pò frettolosi nel chiudere certe azioni di gioco e forse lo abbiamo un po’ pagato". Volendo trovare il pelo nell’uovo vanno senza dubbio sistemate queste situazioni, ma la crescita del gruppo e del livello è indubbiamente di buon auspicio: "Dobbiamo imparare a giocare in questo tipo di campionato di alto livello, ma soprattutto non dobbiamo pensare che dobbiamo vincere ogni azione per forza. Serve attendere, serve essere scaltri e furbi senza doverla mettere sempre sul piano tecnico. Molte situazioni punto possono essere risolte anche in modo differente. In battuta abbiamo fatto veramente molto bene in ogni fase della gara. Ci sono dei momenti della partita dove magari perdiamo qualche occasione, ci può stare. Ma lavoriamo per far si che siano meno possibile e che li subiamo meno possibile". Ancora in grandissima evidenza Rasmus Bruening Nielsen, top scorer del match con 33 punti e decisivo nei momenti decisivi anche con l’ultimo attacco in diagonale. Non una novità assolutamente ma una solida conferma dell’oppostone danese, riferimento offensivo costante per la Yuasa. E lui conferma di essere leader anche nelle sue parole. "Siamo un gruppo che sta lavorando bene senza dubbio. Siamo un bel team pronto ad affrontare nel migliore dei modi la stagione. Dobbiamo continuare a lavorare e spingere nei momenti di difficoltà perché proprio in quei momenti si può fare la differenza". Insomma note senza dubbio positive e chiari riferimenti su cui lavorare nella piena coscienza che la nuova A2 sarà un campionato di livello altissimo e ogni gara sarà un’autentica battaglia ma questa Yuasa Battery è pronta a lottare.

Roberto Cruciani