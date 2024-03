Volley A2. La Yuasa contro un’Abba in cerca di salvezza

Di nuovo in viaggio la Yuasaq Battery Grottazzolina che domani sarà di scena a Pineto contro un’Abba che anche all’andata seppe vendere carissima la pelle. Obiettivi opposti in campo e dunque si attende una intensità agonista degna di un match play-off in campo con gli abruzzesi che cercano pesantissimi punti salvezza. Pineto, dopo aver dato il benservito a coach Giacomo Tomasello, ha consegnato ad inizio 2024 le chiavi della squadra a Cezar Douglas (reduce dall’esonero dalla Farmitalia Catania) protagonista dello storico triplete della passata stagione sulla panchina di Vibo Valentia. La società del presidente Guido Abbondanza è stata assoluta protagonista del mercato per tutto l’arco della stagione, sino all’attuale assetto che la vede quintultima in graduatoria, con 25 punti all’attivo. A sole tre lunghezze ecco Aversa, Castellana Grotte e Reggio Emilia con ancora nove punti a disposizione. Pineto si gioca tantissimo dopo il netto successo esterno nel derby con Ortona che ha praticamente quasi condannato i "cugini" alla retrocessione. Di contro Paris e compagni sono in un ottimo momento, visto che sette giorni prima era arrivato un altro successo netto con Reggio Emilia. Saranno dunque tre punti pesantissimi in palio per entrambe le formazioni. Grotta infatti, alla luce delle sette lunghezze di distacco dal resto del gruppo, conquistando l’intera posta otterrebbe con due giornate d’anticipo la matematica certezza del primato, niente male considerando il super livello di questa A2. Per gli abruzzesi invece un successo netto, concomitante ad identiche sconfitte delle inseguitrici, potrebbe significare salvezza matematica. Per questo la battaglia che attende Marchiani e compagni sarà di livello molto alto ed intenso.

Roberto Cruciani